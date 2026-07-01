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高雄開辦育兒租金補貼3.0 每年最高領3.6萬元

中央社／ 高雄1日電

為減輕育有12歲以下子女家庭租屋負擔，高雄市政府今年推出育兒租金補貼3.0方案，生2胎補貼金額加碼50%，生3胎以上加碼100%，每年最高可領新台幣3萬6000元，今天起開辦。

高雄市政府都市發展局今天透過新聞稿表示，針對領取中央300億擴大租金補貼及高雄市增額租金補貼核定戶，以及入住市府興建社會住宅住戶，其育有12歲以下兒童的家庭，加碼給予育兒家庭一次性租金補貼。

其中「0到2歲」托育高負擔期，在原本2.0版中，生2胎的租屋家庭每年可領1萬2000元、3胎為1萬8000元。現在3.0版生2胎再多50%，每年補貼提高至1萬8000元；生3胎以上則每年可領取3萬6000元。

進入「3到12歲」的學齡前或小學階段，2胎的租屋家庭補貼也會從原先的8000元提升至1萬2000元；3胎以上從1萬2000元提升至2萬4000元。且育有12歲以下子女設籍在高雄，每名子女每年還能再多領2000元。

高雄市都發局表示，為簡政便民，如已領取內政部300億元中央擴大租金補貼與高雄市增額租金補貼計畫的民眾，不用再次提供申請資料，經都發局確認資格符合規定後，將主動寄發申請意願確認函，收到確認函的民眾應於3個星期內，以線上或紙本回復申請意願，即可快速完成申請，預計於都發局核發核定函後辦理撥款。

另外，針對入住高雄市「市府興辦」及「國住都於高雄興辦」的社會住宅住戶，今天起在各社宅張貼公告並放置申請書。住戶只需填寫申請書並檢附社宅租約、銀行帳戶及戶籍等相關資料，以紙本郵寄或親至都發局租金補貼辦公室臨櫃提出申請。申請時間至今年12月31日下午5時止，將於核定後3個月內撥款。

租金補貼 高雄 高雄市

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