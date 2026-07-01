快訊

出國再省錢！國際線燃油附加費7月7日起調降 長程省621元、短程省239元

「哈利波特」男星驚傳病逝享壽82歲 「反派專業戶」演活無數經典

獨／欠台糖1.7億吳乃仁關12天就獲釋 理由曝光「台糖撤回聲請」

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄38區「區區有輔具站」一年服務15萬人次 供在地一站式服務

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市社會局為完善輔具服務網絡，今年6月在阿蓮區、美濃區、彌陀區及永安區新增4處輔具便利站，完成全市38個行政區皆設有輔具服務據點的目標。圖／高雄市社會局提供
高雄市社會局為完善輔具服務網絡，今年6月在阿蓮區、美濃區、彌陀區及永安區新增4處輔具便利站，完成全市38個行政區皆設有輔具服務據點的目標。圖／高雄市社會局提供

高雄市社會局為完善輔具服務網絡，今年6月在阿蓮、美濃、彌陀和永安區新增4處輔具便利站，完成全市38個行政區皆設有輔具服務據點目標，全市服務站總數達42處；社會局表示，透過建置在地化據點，民眾就近取得輔具諮詢、評估、補助、租借及維修等服務，全市每年受理約7千件生活輔具補助申請，諮詢服務更超過15萬人次。

社會局表示，為縮短城鄉服務落差，讓偏遠地區及弱勢族群同樣享有便利輔具資源，近年持續盤點各區需求，布建在地服務據點。今年新增的阿蓮、彌陀及永安便利站，分別與阿蓮社區發展協會、文安教會及永安教會合作，美濃站則結合衛生所資源，讓民眾在接受醫療服務時，也能同步獲得輔具諮詢及初步評估，提供更貼近民眾需求的一站式服務。

高雄市幅員遼闊，42處輔具站依各區需求提供每日、每週或雙週等不同服務頻率，並搭配巡迴服務車深入社區，提供輔具評估、維修、保養及宣導服務。輔具中心專業人員在服務過程中發現，許多民眾並非沒有輔具需求，而是因不瞭解輔具功能或擔心使用輔具，遲遲未跨出第一步，只能默默承受生活中的不便。為此，社會局持續透過社區據點辦理輔具宣導與體驗活動，以專業解說搭配實際操作，協助身心障礙者及長輩建立正確使用觀念。

目前高雄市每年受理約7000件生活輔具補助申請、2萬件輔具評估服務及1萬5000件輔具維修申請，諮詢服務更超過15萬人次。為減輕民眾購置輔具的經濟負擔，社會局持續推動「輔具代償墊付制度」，協助符合資格的民眾先取得所需輔具，再辦理補助請款，降低等待期間的不便；另規劃將生活輔具補助申請整合至「雄便利（身心障礙資訊通）」平台，提供線上申辦服務，讓申請更加便利、服務更加即時。

高雄市社會局為完善輔具服務網絡，今年6月在阿蓮區、美濃區、彌陀區及永安區新增4處輔具便利站，完成全市38個行政區皆設有輔具服務據點的目標。圖／高雄市社會局提供
高雄市社會局為完善輔具服務網絡，今年6月在阿蓮區、美濃區、彌陀區及永安區新增4處輔具便利站，完成全市38個行政區皆設有輔具服務據點的目標。圖／高雄市社會局提供

高雄 美濃 高雄市

延伸閱讀

整理包／7月新制！車險變多、換護照更方便 看懂職場霸凌準則

保誠人壽深耕南台灣 高雄通訊處正式成立 虛實整合服務升級

照顧弱勢學童幸福呷飽 竹市持續推動呷熊飽餐食券

等公車竟來了一台計程車？台南「小黃公車」享「公車票價、計程車待遇」

相關新聞

高雄38區「區區有輔具站」一年服務15萬人次 供在地一站式服務

高雄市社會局為完善輔具服務網絡，今年6月在阿蓮、美濃、彌陀和永安區新增4處輔具便利站，完成全市38個行政區皆設有輔具服務據點目標，全市服務站總數達42處；社會局表示，透過建置在地化據點，民眾就近取得輔具諮詢、評估、補助、租借及維修等服務，全市每年受理約7千件生活輔具補助申請，諮詢服務更超過15萬人次。

屏東大武營區修復歷時3年還遇火警 13棟歷史建築打造健康社福園區

屏東縣歷史建築大武營區歷經3年修復、投入6.22億元，13棟歷史建築修復過程時還遇到正氣樓遭火燒，在今年初全數完成修復，邁入活化。屏東縣政府以「健康、社福產業園區」為定位，除健身工廠進駐，還有長照旗艦館、社會處等陸續進駐，昔日軍事營區轉型結合健康照護與文化保存。

全國前2大里走入歷史 高雄福山里長平常心、龍水里長不捨暴瘦

高雄市里鄰編組調整上路，左營區福山里將拆分成四里，「全國最大里」稱號走入歷史，另全國第二大里鼓山區龍水里涵蓋美術館特區，不少里民曾反對拆分，經由市長陳其邁定奪更名為北美術館里及南美術館里，問題迎刃而解，現任里長初學霖與女兒初文琪分戰南北兩里，成選戰熱門話題。

高雄里鄰調整影響18.9萬人 通知改證件挨批擾民…市府急解釋

全國前十大里有六里在高雄，最大里人口逾四萬五千人，但市區也有低於二五○戶的小里，里長工作不均。左營、楠梓、鼓山、仁武、鳳山、鹽埕及那瑪夏區等七區廿一里調整方案今天上路，影響十八萬九千人，部分市民抱怨指定時間辦理證件註記麻煩又擾民。民政局表示，註記只是為了識別個人資料變動，親赴戶政事務所隨時可辦，若不貼標也不影響任何權益。

清運案流標15次…小琉球堆1500噸資收物臭氣熏天 地方憂衛生

屏東縣琉球鄉觀光熱潮不斷，垃圾量大增，前年曾發生垃圾清運九次流標，未料今年出現資源回收物清運流標多次，昨天再度開標仍流標，第十五次流標，島上資源回收物堆積逾一五○○公噸，累積超過半年資收物，臭氣熏天，居民憂心環境清潔衛生問題，鄉公所預計本月七日再開標尋求解方。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。