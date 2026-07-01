高雄38區「區區有輔具站」一年服務15萬人次 供在地一站式服務

高雄市社會局為完善輔具服務網絡，今年6月在阿蓮、美濃、彌陀和永安區新增4處輔具便利站，完成全市38個行政區皆設有輔具服務據點目標，全市服務站總數達42處；社會局表示，透過建置在地化據點，民眾就近取得輔具諮詢、評估、補助、租借及維修等服務，全市每年受理約7千件生活輔具補助申請，諮詢服務更超過15萬人次。

社會局表示，為縮短城鄉服務落差，讓偏遠地區及弱勢族群同樣享有便利輔具資源，近年持續盤點各區需求，布建在地服務據點。今年新增的阿蓮、彌陀及永安便利站，分別與阿蓮社區發展協會、文安教會及永安教會合作，美濃站則結合衛生所資源，讓民眾在接受醫療服務時，也能同步獲得輔具諮詢及初步評估，提供更貼近民眾需求的一站式服務。

高雄市幅員遼闊，42處輔具站依各區需求提供每日、每週或雙週等不同服務頻率，並搭配巡迴服務車深入社區，提供輔具評估、維修、保養及宣導服務。輔具中心專業人員在服務過程中發現，許多民眾並非沒有輔具需求，而是因不瞭解輔具功能或擔心使用輔具，遲遲未跨出第一步，只能默默承受生活中的不便。為此，社會局持續透過社區據點辦理輔具宣導與體驗活動，以專業解說搭配實際操作，協助身心障礙者及長輩建立正確使用觀念。

目前高雄市每年受理約7000件生活輔具補助申請、2萬件輔具評估服務及1萬5000件輔具維修申請，諮詢服務更超過15萬人次。為減輕民眾購置輔具的經濟負擔，社會局持續推動「輔具代償墊付制度」，協助符合資格的民眾先取得所需輔具，再辦理補助請款，降低等待期間的不便；另規劃將生活輔具補助申請整合至「雄便利（身心障礙資訊通）」平台，提供線上申辦服務，讓申請更加便利、服務更加即時。