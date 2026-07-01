屏東暑期活動接力登場 邀全台旅客玩遍山海城鄉

為迎接暑假旅遊旺季，屏東縣政府整合各局處資源，自7月至8月底推出豐富的深度旅遊與特色體驗，涵蓋藝文展覽、市集體驗、青春音樂與舞蹈、國際教育交流及太空科技競賽等觀光活動，從山線、海線到城市街區都有精彩活動接力登場，邀請全國民眾到訪屏東感受獨具魅力的夏日風情。

每年暑假最受矚目的「2026屏東夏日狂歡祭」將於7月4日起在屏東縣民公園登場，今年首度攜手日本超人氣動漫《蠟筆小新》打造主題展覽與沉浸式夏日遊樂空間；位於車城海口港的看海美術館將自8月7日起展出日本知名插畫家mifune（三船）作品展《日常事務所》，透過趣味互動展覽帶領民眾走進充滿共鳴的日常生活場景。

喜愛市集文化的民眾，今年暑假也能在屏東市萬倉街鐵路橋下廊道與勝利星村感受不同風貌，7月3日至5日「屏花漾」市集以花卉、美食與文創為主題率先登場；深受歡迎的勝利星村「舊好勝」分別推出3場以啤酒及芋頭為主題的市集活動，而推廣惜物與資源循環運用的二手物市集也將在8月15日登場，接續8月底則有結合寵物友善與文創手作的「NEKO MARKET」暑假市集，大型招財貓裝置藝術搭配街頭表演，讓來訪旅客在逛市集的同時，感受城市空間再生的新活力。

藝文活動同樣精彩不間斷，恆春文化中心規劃4場精彩演出，包括7月4日壓滿俱樂部《心情若抹輕鬆，聽阮唱歌來》；7月11日至12日金曲歌后曹雅雯《心肝寶貝台灣歌謠演唱會》；7月25日春麵樂隊 ChuNoodle《下回上去》2026春麵樂隊小縱走，以及8月22日至23日邀請周治平、于台煙、許景淳等多位民歌手，帶來《恆春流金歲月民歌演唱會》。

此外，屏菸1936文化基地推出「屏菸夜間部 Club PT 1936」，結合音樂、展演與夜間導覽體驗；屏東縣王船文化館則有「七角頭系列特展（四）－頂中街《天寶》」，以在地文化為背景的一系列活動，邀請民眾深入感受屏東多元的人文魅力。

為推廣客語文化與代間教育，7月將在屏東縣客家文化中心舉辦客語家庭親子課程、客話講故事，以及客家五感夏令營與客家節慶體驗營；8月份「全齡長照通識月」則透過名人講座及電影賞析，引領民眾認識長照議題。8月22日在屏東縣立體育館登場的祖父母節活動則透過展演及DIY闖關，促進祖孫情感交流與世代互動。

除了觀光與藝文活動外，縣府團隊也持續打造青年與科技城市形象，攜手國家太空中心於7月24日至26日在旭海辦理第二屆「台灣盃火箭競賽」，並於7月25日同步在仁愛國小舉辦火箭發射派對，讓民眾近距離感受太空科技發展成果；此外，國際暑期英語營隊、科學營隊、防災士培訓及地方創生青年見習計畫等活動，也展現屏東培育人才與接軌國際的努力。

運動競技方面，7月17日起展開全國中等學校暨大專院校國術與武術錦標賽，8月1日至2日則接續舉辦推廣正向健康價值的陽光少年盃3對3籃球鬥牛賽。隨後原鄉盃排球錦標賽、縣長盃柔道錦標賽以及縣長盃羽球錦標賽也將陸續登場，期能藉由豐富賽事培育體育人才。

為推廣全齡共舞的全民運動風氣，有氧巡迴列車有氧派對「屏東YOUNG 有氧JUMP」，將在7月4日邀請民眾一起動起來；展現跨世代交流的「屏東熱舞大賞」將於7月25日登場；青少年最期待的「2026屏東青春祭」則於8月14日至16日在屏東公園熱鬧登場，集結縣內高中職學生社團展演、音樂競賽、美食市集與創意攤位，期待透過不同年齡層的共同參與，展現青春創意與在地活力。

縣府表示，今年暑假透過整合各類活動，串聯觀光景點、美食、市集、展覽與特色節慶，讓旅客不只是參加活動，更能深入體驗地方文化與生活樣貌。此次也透過AI技術打造「屏東暑期活動總覽」網站，結合心理測驗與互動地圖，協助民眾輕鬆找出最適合自己的夏日活動。歡迎全國民眾安排一趟深度旅遊，感受最精彩的屏東盛夏。