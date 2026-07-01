高雄推青年國際研修補助 海外學習每人最高3萬元

高雄市青年局推出「促進青年國際研修與培訓補助計畫」，補助設籍高雄的高中職及五專學生赴海外研修、培訓與交流，每人最高補助新台幣3萬元，自15日起開放申請。

青年局今天發布新聞稿表示，希望透過實質補助降低海外學習門檻，鼓勵青年將世界當作教室，在國際交流中累積多元經驗，培養跨文化素養與全球移動能力，進一步將所學回饋高雄，為城市發展注入新動能。

青年局長林楷軒說，面對全球化與產業快速變遷，青年及早接觸多元文化與國際學習環境，有助拓展視野、累積專業能力，也能提升跨文化溝通與國際競爭力。市府期盼透過補助機制，支持更多青年勇敢跨出舒適圈，迎向全球舞台。

青年局說明，補助對象為就讀國內公私立高中職及五年制專科學校一至三年級的本國在學學生，申請人須設籍高雄市滿3個月，且在現就讀學校同一教育階段就讀滿1學期以上。

計畫補助內容分為「國際研修」與「國際培訓」2大類。其中，國際研修補助學生赴海外同級學校修讀課程；國際培訓則涵蓋海外培訓、競賽、交流及相關學習活動。國際研修可補助來回機票費用，國際培訓則可補助報名費、住宿費與機票等支出，補助額度以實際支出50%為上限，每人最高補助3萬元。

青年局表示，計畫自15日起受理申請至11月30日止，或經費用完為止，申請人可備妥相關文件後親送或掛號寄送辦理審查。未來也將持續推動青年國際學習與培力政策，培育更多具國際觀與行動力的青年人才。