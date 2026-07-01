屏東大武營區修復歷時3年還遇火警 13棟歷史建築打造健康社福園區

屏東縣歷史建築大武營區歷經3年修復、投入6.22億元，13棟歷史建築修復過程時還遇到正氣樓遭火燒，在今年初全數完成修復，邁入活化。屏東縣政府以「健康、社福產業園區」為定位，除健身工廠進駐，還有長照旗艦館、社會處等陸續進駐，昔日軍事營區轉型結合健康照護與文化保存。

屏東縣府文資所表示，大武營區2021年登錄為歷史建築，啟動文化資產調查研究、規畫設計及修復活化工程，全區基地約7.1公頃，共13棟歷史建築，分6案發包陸續啟動，修復室內面積超過3300坪，2025年初全部完工，約3年時間完成全區修復。

文資所指出，全案最大挑戰在於修復範圍廣、建物數量多，加上修復過程中，原隊史館「正氣樓」曾遭街友不慎用火引發火警，木造屋架受損，在文化部文化資產局協助下追加修復經費，完成各項變更設計，最終如期完成整體修復。

文化處指出，大武營區鄰近屏東榮總，整體發展主軸設定為健康及社福產業。面積最大傘具工廠由健身工廠營運，打造運動健身空間；原車輛保修使用聯合二級廠則規畫為長照旗艦館，委由大仁科技大學團隊經營照護培訓團隊運營，後續長照處、社會處與其轄下包括志工、輔具中心、物資銀行等將陸續搬遷進駐。

文化處表示，配合整體發展，縣府同步辦理園區停車場工程，完善交通及公共服務機能，讓園區兼具文化保存與民眾使用需求。

屏東大武營區13棟歷史建築已經全數修復，其中傘具工廠由健身工廠進駐。記者劉星君／攝影

屏東大武營區13棟歷史建築已經全數修復，其中傘具工廠由健身工廠進駐。記者劉星君／攝影

屏東縣歷史建築大武營區歷經3年修復、投入6.22億元，13棟歷史建築修復過程時還遇到正氣樓遭火燒，當時現場拉起封鎖線。圖／聯合報系資料照