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清運案流標15次…小琉球堆1500噸資收物臭氣熏天 地方憂衛生
屏東縣琉球鄉觀光熱潮不斷，垃圾量大增，前年曾發生垃圾清運九次流標，未料今年出現資源回收物清運流標多次，昨天再度開標仍流標，第十五次流標，島上資源回收物堆積逾一五○○公噸，累積超過半年資收物，臭氣熏天，居民憂心環境清潔衛生問題，鄉公所預計本月七日再開標尋求解方。
琉球鄉公所昨天上午十時辦理島上資源回收物清運工作招標，因沒有廠商投標再度流標。據了解，第一次招標流標九次，後來鄉公所修正招標文件再招標，仍然流標五次，此次再修正招標仍流標，累積共流標十五次。
琉球鄉長參選人李伊展說，資收物未清運恐釀蚊蟲孳生，且大雨過後還導致臭味加劇。記者去電琉球鄉長陳國在，電話未接、清潔隊長手機也沒有接。無法得知公所回應；記者打去琉球鄉清潔隊辦公室，接電話人員說，相關訊息要問承辦人員，不過垃圾部分都有正常清運，六月部分垃圾已載運約三百公噸。
琉球鄉近年來每年百萬人次登島，早已發生多次「垃圾危機」。前年鄉公所垃圾清運九次流標，島上六百公噸垃圾臭氣沖天，最後縣府環保局緊急介入才化解。
據了解，離島資收物清運成本高，要負擔海運、人力等費用。業者得標後，須找後端處理場地先行分類。縣府環保局已建議公所，就地先完成部分分類，減少廠商後端處理成本壓力。
縣府環保局表示，廢棄物清理法規定，一般廢棄物回收、清除、處理由鄉（鎮、市）公所負責回收、清除，縣環境保護局負責處理。
環保局指出，琉球鄉二○二三年到二○二五年，每年平均垃圾產生量約五九一九公噸，資源回收量達二○四五公噸，旺季垃圾量是淡季三到四倍。
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