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全國前2大里走入歷史 高雄福山里長平常心、龍水里長不捨暴瘦

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄市今起新增十里，鼓山區龍水里原為全台第二大里，以美術館為界拆分為北美術館里及南美術館里。記者徐白櫻／攝影
高雄市今起新增十里，鼓山區龍水里原為全台第二大里，以美術館為界拆分為北美術館里及南美術館里。記者徐白櫻／攝影

高雄市里鄰編組調整上路，左營區福山里將拆分成四里，「全國最大里」稱號走入歷史，另全國第二大里鼓山區龍水里涵蓋美術館特區，不少里民曾反對拆分，經由市長陳其邁定奪更名為北美術館里及南美術館里，問題迎刃而解，現任里長初學霖與女兒初文琪分戰南北兩里，成選戰熱門話題。

左營區福山里人口數逾四萬五千人，多過鹽埕、前金、大樹及大社等行政區，民政局以華夏路、博愛四路及民族一路為界，拆分成福山、福榮、福愛及福華。

福山里長葉德龍表示，因服務處位在華夏路，所以選擇參選福愛里長，對於全國最大里里長的頭銜即將消失，他平常心看待。

葉德龍強調，雖然新制今天上路，不過仍要服務全體里民至十二月廿四日才能放下重擔，接下來會堅守初衷，繼續爭取支持。

鼓山區龍水里人口數三萬五千人，是全國第二大里，里長初學霖曾大力反對拆分成兩里，但最後迫於無奈接受，並與女兒分頭參選南北美術館里。

「我到今天還是不能接受龍水里消失。」初學霖說，龍水里之名具有豐富文化與歷史背景，里民就像他的家人一樣，非常不捨大家被拆成兩半，歷經數月折磨，體重已掉廿七公斤。

初文琪表示，去年參與連署活動讓她對公眾事務產生濃厚興趣，自己目前還在念研究所，學業及參選兩頭燒，會盡力爭取認同。龍水里前里長周金福的女兒周佳錚也投入選戰，兩個里長女兒爭奪南美術館里長職務。

陳其邁 高雄 里長 美術館

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