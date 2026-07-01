高雄里鄰調整影響18.9萬人 通知改證件挨批擾民…市府急解釋

全國前十大里有六里在高雄，最大里人口逾四萬五千人，但市區也有低於二五○戶的小里，里長工作不均。左營、楠梓、鼓山、仁武、鳳山、鹽埕及那瑪夏區等七區廿一里調整方案今天上路，影響十八萬九千人，部分市民抱怨指定時間辦理證件註記麻煩又擾民。民政局表示，註記只是為了識別個人資料變動，親赴戶政事務所隨時可辦，若不貼標也不影響任何權益。

高雄最近一次里鄰調整是四年前，大寮區光武里配合眷村改建併入忠義里。配合年底選舉，高市府依據「高雄市里鄰編組及調整辦法」，新增十里、裁併七里，全市變成八九三里。左營區多里里長競爭激烈，其中高鐵里一度高達八人有意參選，整合後至少四人參選。

全國前十大里之中，最大里左營區福山里，除原名外，另拆分福榮、福愛及福華。第二大里鼓山區龍水里一分為二，更名南、北美術館里，第四大里左營區菜公里保留原名，新增菜福里、高鐵里。第七大里左營區新上里分成新上里跟新超里。第九大里楠梓區清豐里分成清翔里及清豐里。第十大里三民區鼎泰里未納入此次整編。

此外，仁武區八卦里分成八卦里及八德里，那瑪夏區達卡努瓦里拆分成達卡努瓦里及瑪星哈蘭里。

另有左營區裁併四里、楠梓區裁併一里、鳳山區及鹽埕區各裁併一里。

當初市府說明會曾承諾「證件不用換、投票不影響、權益不受損」，不過近日陸續有里長通知戶政事務所提供定期駐點服務訊息，希望里民攜帶身分證及戶口名簿到指定地點貼標註記，此舉引發反彈，有里民無奈抱怨「分割之前不是說什麼都不用做，現在為何又要擾民？」

民政局解釋，里鄰變更不影響任何權利行使，註記只是為了方便各機關辨識個人資料，以利行政作業，即使未在公告日期前往註記也沒關係，上班時間都可辦理，即使不貼標籤也沒問題。此外，戶政所也會主動通報監理、稅捐、地政、健保、台電、台水及金融機構，節省查證時間。