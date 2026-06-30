高雄市府標售土地 仁武重劃區搶手、小港鄰近森林公園每坪破55萬

高雄市政府今天舉辦開發區土地標售，小港第89期重劃區1筆商三角地，擁有小港森林公園第一排景觀，以總價 5億 3700萬餘元標脫，每坪標脫價55.2萬元。地政局表示，今天共標脫4標4筆土地，總標售金額5億9983萬餘元，標脫率67 %。

地政局辦理今年第2季開發區土地標售，本季推出6標6 筆土地，共有7標封投標。除第100期市地重劃區及高雄大學區段徵收區各1筆土地，因土地個別條件未符合需求等因素，無人參與投標外，其餘土地皆順利標脫。

地政局說明，此次以仁武區第103期重劃區土地買氣最佳，這筆住宅區土地位於仁武區後安里，面積約86坪，臨8米安樂三街，鄰近後安壘球場及羽球場，共4標封參與投標，最後以每坪24.7萬元標脫。

小港區第89期重劃區1筆商三角地面積約973坪，臨松園一路及松園八路，地理位置佳，以總價 5億 3700萬餘元標脫，每坪價格55.2萬元。

此外，第100期重劃區鄰近高雄國際滑輪溜冰場、草潭埤滯洪公園與八卦休閒公園等公共設施，生活機能完善，本次推出3筆住宅區土地，標脫2筆，其中1筆土地面積約66坪，臨10米草潭六街，以每坪43.5萬元標脫；另1筆面積32坪，位於10米草潭二街，每坪標脫價39.9萬元。