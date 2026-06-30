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南竿東引航線納小型船舶 週三加班船7/1起試辦2個月

中央社／ 連江縣30日電

連江縣府今年推東引南竿海運航線新營運模式，部分船班由小型船舶「南北之星2號」行駛。東引鄉公所與鄉代會爭取每週三加開南竿至東引單程1船班成功，明起試辦2個月。

連江縣交通旅遊局長陳如嵐今天接受中央社記者電話訪問指出，在不增加縣庫支出下，今年推動南竿東引海運航線新營運模式，最大特徵是增加可調度船隻，除原本「新台馬輪」等大型交通船外，500噸船舶「南北之星2號」、縣府所有「東海明珠」等均加入營運，提升海運便利性。

陳如嵐說，因小船投入南竿東引航線，有效降低每趟次航行成本，東引鄉公所與東引鄉民代表會6月向縣府爭取每週加開1班南竿往東引單程船班，方便民眾至南竿就醫等需求，或搭乘小三通返馬當天即可回東引。縣府評估相關成本後，7至8月同意試辦。

根據航商公告，南竿東引航線加班船試辦期間，每週三下午4時30分由南竿福澳港開航前往東引中柱港，航行時間視船舶大小、海象等因素，約為70分鐘至2小時不等；明天首航，將由大型交通船「台馬之星」執行。

根據連江縣交通旅遊局新聞資料，為讓東引鄉親充分了解新營運模式，將於10日至東引召開說明會，說明規劃理念、運作架構與預期效益，並廣泛蒐集地方意見，作為後續政策參考。

南竿 航線 中央社

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