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霧鎖金門改變人生！高雄美容師移居金門 用廢酒瓶打造永續創業奇蹟

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
來自高雄的美容師蘇芳儀，因濃霧班機停飛，被迫滯留金門，愛上這裡，她利用隨處可見的高粱酒瓶，發展出獨具特色的永續工藝創作，如今更受邀擔任金門縣政府「青年島生－島嶼創業培力課程」講師，希望把自身經驗分享給更多青年。記者蔡家蓁／攝影
來自高雄的美容師蘇芳儀，因濃霧班機停飛，被迫滯留金門，愛上這裡，她利用隨處可見的高粱酒瓶，發展出獨具特色的永續工藝創作，如今更受邀擔任金門縣政府「青年島生－島嶼創業培力課程」講師，希望把自身經驗分享給更多青年。記者蔡家蓁／攝影

一場意外的「關島」，竟成為人生轉折點。

來自高雄的蘇芳儀，原本從事美容師工作，沒想到兩度因濃霧班機停飛，被迫滯留金門，意外愛上這座充滿戰地文化與人情味的小島，最後與擔任公務員的先生選擇在金門享受退休人生，經營「金與手作民宿」，更利用隨處可見的高粱酒瓶，發展出獨具特色的永續工藝創作，如今更受邀擔任金門縣政府「青年島生－島嶼創業培力課程」講師，希望把自身經驗分享給更多青年。

金門縣政府產業發展處今天宣布啟動「青年島生－島嶼創業培力課程」，鎖定45歲以下青年，以「創作培力、創業轉換」為主軸，規畫五大主題，包括島嶼飲食創作、地方風味美食、自然療癒創作、生活風格手作及永續再生循環，預計提供超過400個免費培訓名額，完成課程後還可銜接創業輔導、提案競賽及成果市集，通過審查者更可獲得1萬元提案獎金及電商上架機會。

其中，擔任「永續再生」課程講師蘇芳儀的故事相當有趣，她回憶，過去只是來金門旅遊，卻因兩度遇上濃霧、班機停飛，被迫延長停留時間，「原本以為是行程被打亂，沒想到卻因此慢慢認識金門、愛上金門。」她說，相較都市的步調，金門擁有豐富的人文底蘊、自然景觀與濃厚的人情味，也讓夫妻倆萌生移居念頭，退休後正式定居金門。

落腳金門後，她發現高粱酒瓶幾乎隨處可見，數量驚人，開始思考是否能重新利用。她利用家用微波爐進行玻璃熔製，再結合彩繪設計，將原本即將被丟棄的高粱酒瓶，轉化成琉璃擺飾、生活器皿及文創商品，不僅延長材料生命，也賦予廢棄物新的價值。

蘇芳儀表示，每一件作品都是重新賦予酒瓶第二次生命，希望讓更多人看見循環再利用也能兼具美感與商業價值，未來也希望把自己的經驗分享給青年，鼓勵大家從生活中發現創作素材，把興趣發展成品牌。

另一名講師、圓茄日共同經營者劉翊如，同樣以永續概念投入創作，她將廢棄漁網結合自身編織技藝，製作成各式生活用品，讓原本可能流入海洋、造成污染的廢棄漁網，搖身一變成為兼具設計感與實用性的文創商品，也希望透過課程分享，讓青年了解循環設計也能成為創業方向。

金門產業發展處長李銘培表示，金門擁有豐富的地方文化、特色產業及生活故事，都是青年創業的重要資源，希望透過「青年島生」建立完整陪伴機制，讓青年從創作、品牌發想到市場實踐，一步步把想法變成可執行的創業行動。除了青年之外，只要創業者有需求，縣府也會持續提供相關輔導與資源協助。

「青年島生－島嶼創業培力課程」即日起開放報名，名額有限，全程免費參與，歡迎有興趣的青年掃描 QR Code 報名。相關資訊可撥打 0903-586-256 洽詢澄楉永續陳小姐，或至「金門青年三創服務平台」粉絲專頁查詢。

「金與手作民宿」經營者蘇芳儀（右）與圓茄日共同經營者劉翊如（左）兩人都變廢為寶，受邀擔任金門縣政府「青年島生－島嶼創業培力課程」講師，希望把自身經驗分享給更多青年。記者蔡家蓁／攝影
「金與手作民宿」經營者蘇芳儀（右）與圓茄日共同經營者劉翊如（左）兩人都變廢為寶，受邀擔任金門縣政府「青年島生－島嶼創業培力課程」講師，希望把自身經驗分享給更多青年。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府產業發展處今天宣布啟動「青年島生－島嶼創業培力課程」，活動現場將邀請導師及講師團隊共同出席，展示各自品牌產品與創作成果。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府產業發展處今天宣布啟動「青年島生－島嶼創業培力課程」，活動現場將邀請導師及講師團隊共同出席，展示各自品牌產品與創作成果。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府產業發展處今天宣布啟動「青年島生－島嶼創業培力課程」，金門產業發展處長李銘培（左二）與導師及講師團隊合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府產業發展處今天宣布啟動「青年島生－島嶼創業培力課程」，金門產業發展處長李銘培（左二）與導師及講師團隊合影。記者蔡家蓁／攝影

金門 高雄 創業

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