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屏東「春城小唱」入圍傳藝金曲7大獎項 民謠國寶張日貴獲音樂類特別獎

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
滿州民謠國寶張日貴獲第37屆傳藝金曲音樂類特別獎殊榮及入圍最佳演唱獎。圖／屏東縣政府文化處提供
滿州民謠國寶張日貴獲第37屆傳藝金曲音樂類特別獎殊榮及入圍最佳演唱獎。圖／屏東縣政府文化處提供

第37屆傳藝金曲獎入圍名單今30日揭曉，屏東縣政府出版發行恆春建城150周年紀念專輯「春城小唱」入圍7項大獎，涵蓋專輯、製作、作詞、編曲及演唱等重要獎項。同時，長年致力於滿州民謠傳承的民謠國寶張日貴，獲本屆音樂類特別獎殊榮及入圍最佳演唱獎，屏東再度於傳藝金曲舞台大放異彩。

「春城小唱」此次入圍最佳跨界音樂專輯獎；傳藝師黃却銀、陳慶松雙雙入圍最佳作詞獎；李欣芸、陳一涵以「牛母伴」，林奕承以〈楓港小調〉同時入圍最佳編曲獎；李欣芸入圍最佳專輯製作人獎；陳慶松以深厚的演唱功力入圍最佳演唱獎。這張融合恆春民謠底蘊與當代音樂創作的專輯，以細膩編製與真摯情感，展現屏東豐沛的文化創作能量。

本屆傳藝金曲獎音樂類特別獎得主滿州民謠國寶張日貴，用大半輩子投入民謠傳承，獲頒特別獎不僅是對其畢生奉獻最高肯定，也彰顯恆春半島民謠深厚的文化價值與生命力。

縣長周春米表示，恆春半島民謠是屏東珍貴的文化資產，也是臺灣重要的文化瑰寶。「春城小唱」獲得7項入圍，加上張日貴老師榮獲音樂類特別獎並入圍最佳演唱獎，都是屏東民謠文化深耕的重要成果。

周春米也恭喜傳藝師陳慶松、黃却銀入圍最佳作詞獎，陳慶松同時入圍最佳演唱獎，以動人的嗓音唱出土地情感；並感謝製作人李欣芸率領團隊，攜手詞曲、編曲及演唱者共同完成「春城小唱」，讓恆春半島聲音被更多人聽見。

文化處表示，「春城小唱」自發行以來廣受好評，此次獲傳藝金曲獎7項入圍，是對製作、詞曲、編曲及演唱團隊深耕地方文化創作的重要肯定。近年縣府持續推動各項藝文計畫，支持在地創作者從土地汲取靈感，期待「春城小唱」在決選中再創佳績，也讓更多人透過民謠的歌聲認識屏東獨具魅力的文化底蘊。

<a href='/search/tagging/2/屏東縣' rel='屏東縣' data-rel='/2/141327' class='tag'><strong>屏東縣</strong></a>政府2025年發行恆春建城150周年紀念專輯「春城小唱」入圍第37屆傳藝金曲獎七項大獎。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣政府2025年發行恆春建城150周年紀念專輯「春城小唱」入圍第37屆傳藝金曲獎七項大獎。圖／屏東縣政府文化處提供

屏東縣政府2025年發行恆春建城150周年紀念專輯「春城小唱」入圍第37屆傳藝金曲獎七項大獎。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣政府2025年發行恆春建城150周年紀念專輯「春城小唱」入圍第37屆傳藝金曲獎七項大獎。圖／屏東縣政府文化處提供

屏東 恆春 屏東縣

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