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高雄明起新增10里 「全國最大里」左營福山里拆分成4里

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市鼓山區龍水里人口逾3萬5千人、全台第二大里，美術館周遭大樓林立，人口不斷增加，明天起正式拆分為北美術館里及南美術館里。記者徐白櫻／攝影
高雄市鼓山區龍水里人口逾3萬5千人、全台第二大里，美術館周遭大樓林立，人口不斷增加，明天起正式拆分為北美術館里及南美術館里。記者徐白櫻／攝影

高雄市啟動里鄰編組調整，明天起新增10里、裁併7里。左營區福山里拆分成4里，「全國最大里」里長葉德龍選擇服務處所在地福愛里參選，面對未來心情輕鬆。鼓山區龍水里涵蓋美術館特區，不少里民曾反對拆分，經由市長陳其邁定奪更名北美術館里及南美術館里，現任龍水里長初學霖與女兒初文琪分戰南北兩里，成選戰熱門話題。

左營區福山里人口數逾4萬5千人，多過鹽埕、前金、大樹及大社等行政區，民政局以華夏路、博愛四路及民族一路為界，拆分成福山、福榮、福愛里、福華里。華夏路以西為福華里；華夏路與博愛四路間為福愛里；博愛四路、民族一路及華夏路間為福山里；民族一路以東為福榮里。

福山里長葉德龍一開始就力挺整併作業，支持市府改善大小里人口落差太大情況。他表示，因服務處位在華夏路，所以選擇參選福愛里長，對於全國最大里里長的頭銜即將消失，他平常心看待。

「我心情很好！」葉德龍強調，雖然新制明天上路，不過福山里長仍要擔任至12月24日才卸任，待下屆新里長出爐才不用繼續服務4萬多人，接下來時間會堅守初衷，繼續服務選民、爭取支持。

鼓山區龍水里人口數3萬5千人、全國第二大里，去年召開說明會時曾受到居民強烈反彈，里長初學霖也曾大力反對拆分成兩里，但最後迫於無奈接受。目前他的小女兒出戰另一里里長，父女同時參選南北美術館里。

「我到今天還是不能接受龍水里消失！」初學霖說，龍水里這個名稱具有豐富文化與歷史背景，里民就像他的家人一樣，非常不捨大家被拆成兩半，歷經數月折磨，體重已掉27公斤。他表示，當初為了選哪一里傷透腦筋，無論選哪邊都會對不起另一半里民，所幸年僅24歲的女兒有興趣，願意投入選戰。

初文琪表示，父親在她高中時期開始服務里民，自己上大學後也跟在他身邊學習，去年參與連署活動，讓她確立對公眾事務有濃厚興趣，目前還在念研究所，學業及參選兩頭燒，會盡力爭取認同。除初文琪外，龍水里前里長周金福的女兒周佳錚也投入選戰，出面兩個里長女兒對峙場面。

<a href='/search/tagging/2/高雄市' rel='高雄市' data-rel='/2/141206' class='tag'><strong>高雄市</strong></a>左營區福山里長葉德龍向來力挺高市府推動里鄰編組調整作業，他表示，平常心看待全國最大里長將換人當這件事，他選擇參選首屆福愛里長，繼續為民服務。圖／取自葉德龍臉書
高雄市左營區福山里長葉德龍向來力挺高市府推動里鄰編組調整作業，他表示，平常心看待全國最大里長將換人當這件事，他選擇參選首屆福愛里長，繼續為民服務。圖／取自葉德龍臉書

高雄市鼓山區龍水里長初學霖（右）參選拆分之後的北美術館里，女兒初文琪（左）參戰南美術館里，期盼父女一起服務全體里民。記者徐白櫻／攝影
高雄市鼓山區龍水里長初學霖（右）參選拆分之後的北美術館里，女兒初文琪（左）參戰南美術館里，期盼父女一起服務全體里民。記者徐白櫻／攝影

陳其邁 高雄 高雄市

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