高雄明起新增10里 「全國最大里」左營福山里拆分成4里
高雄市啟動里鄰編組調整，明天起新增10里、裁併7里。左營區福山里拆分成4里，「全國最大里」里長葉德龍選擇服務處所在地福愛里參選，面對未來心情輕鬆。鼓山區龍水里涵蓋美術館特區，不少里民曾反對拆分，經由市長陳其邁定奪更名北美術館里及南美術館里，現任龍水里長初學霖與女兒初文琪分戰南北兩里，成選戰熱門話題。
左營區福山里人口數逾4萬5千人，多過鹽埕、前金、大樹及大社等行政區，民政局以華夏路、博愛四路及民族一路為界，拆分成福山、福榮、福愛里、福華里。華夏路以西為福華里；華夏路與博愛四路間為福愛里；博愛四路、民族一路及華夏路間為福山里；民族一路以東為福榮里。
福山里長葉德龍一開始就力挺整併作業，支持市府改善大小里人口落差太大情況。他表示，因服務處位在華夏路，所以選擇參選福愛里長，對於全國最大里里長的頭銜即將消失，他平常心看待。
「我心情很好！」葉德龍強調，雖然新制明天上路，不過福山里長仍要擔任至12月24日才卸任，待下屆新里長出爐才不用繼續服務4萬多人，接下來時間會堅守初衷，繼續服務選民、爭取支持。
鼓山區龍水里人口數3萬5千人、全國第二大里，去年召開說明會時曾受到居民強烈反彈，里長初學霖也曾大力反對拆分成兩里，但最後迫於無奈接受。目前他的小女兒出戰另一里里長，父女同時參選南北美術館里。
「我到今天還是不能接受龍水里消失！」初學霖說，龍水里這個名稱具有豐富文化與歷史背景，里民就像他的家人一樣，非常不捨大家被拆成兩半，歷經數月折磨，體重已掉27公斤。他表示，當初為了選哪一里傷透腦筋，無論選哪邊都會對不起另一半里民，所幸年僅24歲的女兒有興趣，願意投入選戰。
初文琪表示，父親在她高中時期開始服務里民，自己上大學後也跟在他身邊學習，去年參與連署活動，讓她確立對公眾事務有濃厚興趣，目前還在念研究所，學業及參選兩頭燒，會盡力爭取認同。除初文琪外，龍水里前里長周金福的女兒周佳錚也投入選戰，出面兩個里長女兒對峙場面。
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