金沙老街吹起萌風 金門打造5大打卡點全新IP「沙米」首度亮相

今年暑假到金門，又多了一個親子出遊新亮點。金門縣政府舉辦的「2026金門親子嘉年華」將於7月1日至8月31日登場，以「金沙躲貓貓」為主題，首度將金門自有觀光IP大型氣偶結合金沙老街歷史街景與特色建築，打造橫跨兩個月的沉浸式打卡展區，希望藉此吸引更多親子家庭走進金沙老街，帶動地方觀光與商機。

金門縣政府觀光處長許績鑫在視察大型氣偶進場及布置作業也表示，縣府持續推動觀光品牌年輕化，在去年大型IP氣偶展獲得熱烈回響後，今年再推出全新企畫，首次結合老街屋頂與歷史建築打造地景藝術，讓遊客在街巷間展開尋寶體驗。

今年最大亮點之一，是3組全新造型氣偶結合屋頂地景登場，其中，人氣角色「阿特」化身尋魚高手，俏皮現身三層樓民宅屋頂；象徵金門文化的風獅爺則站上金沙戲院屋頂，向遊客揮手迎賓；金門縣鳥戴勝則悠閒趴在金東戲院屋頂曬太陽，呈現金門慢活氛圍，吸引不少民眾提前搶拍。

除了屋頂氣偶外，今年也推出全新觀光IP角色「沙米」，首次亮相於金沙戲院內，結合戲院經典「五彎弧山牆」建築元素設計，並設置復古戲院座椅與傳統花磚拍照場景；另一處打卡點則結合「沙美摩洛哥」街景，由不同造型的阿特穿梭巷弄，更規畫恐龍主題互動裝置，增添尋寶趣味。

曾於新北歡樂耶誕城創下高人氣的6公尺風獅爺大型氣偶，今年也將重返金沙老街展出，與歷史街廓共同構成特色景觀。

除了金沙展區外，曾在台灣燈會亮相、高達14公尺的巨型阿特氣偶，也將於榮湖快閃展出；6公尺高的阿特與戴勝坐姿氣偶則移師金湖鎮羅寶田神父紀念園區展出，搭配園區地標金門電話亭，形成另一處暑假熱門拍照景點。

整體裝置將展至8月31日，除金沙戲院每日上午10時至下午5時開放外，其餘戶外展區全天開放，每晚7時至10時並同步點燈，營造夢幻夜間景觀。

活動期間，縣府也推出「金沙躲貓貓」限定拍貼及親子體驗集章活動，民眾完成指定打卡或親子遊程，即有機會獲得限定拍貼體驗及觀光IP主題盲盒等限量紀念品。

此外，7月4日下午4時至晚間9時將於金沙鎮公所旁廣場舉辦主題日活動，安排文創市集、免費DIY、小小老闆二手市集、6公尺大型擬真恐龍展演，以及曾受邀參與多國藝術節演出的「馬戲之門 CircusGate」帶來高難度特技與互動表演，為暑假活動掀起高潮。

金門縣政府表示，今年暑假也攜手旅行業者推出「機＋酒＋體驗」旅遊方案，希望透過大型IP裝置藝術、親子遊程及特色活動，讓金門成為暑假親子旅遊的熱門目的地。

金沙街道三層樓轉角民宅屋頂「阿特水獺」找魚全新造型氣偶，其俏皮的身影完美座落於屋頂地景，與建築產生趣味對話。圖／縣府提供

在台灣燈會展出的坐姿6米高阿特、戴勝氣偶，將於金湖鎮羅寶田神父紀念園區溫馨現身，鄰近著全金門最大的經典「金門電話亭」。圖／縣府提供