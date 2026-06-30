高雄輕軌C34站聯開案招商 打造健康生活新地標

高雄輕軌C34站土地開發案今天在高雄舉行招商說明會，預估可帶動約新台幣102億元民間投資，是高雄輕軌完成環狀路網後的首個聯開招商案件，將打造健康生活新地標。

高雄市政府今天上午在高雄舉辦「高雄市大眾捷運系統環狀輕軌C34站土地開發案」廉政平台成立大會暨招商說明會，象徵輕軌成圓後首件捷運聯合開發案正式進入招商程序。說明會吸引多家潛在投資人到場。

副市長林欽榮致詞指出，環狀輕軌C34站聯合開發案預估可帶動約新台幣102億元民間投資，24日在台北舉辦的招商說明會也吸引超過10家廠商參與。

林欽榮指出，此案以「全齡健康舒活園區」為核心願景，基地北鄰中山大學醫學院AI醫療研究教學基地預定地，搭乘輕軌一站即達衛生局、市立中醫醫院、民生醫院與凱旋醫院，醫療資源整合條件優越。

林欽榮說，市府將透過大眾運輸導向發展（TOD）策略，將醫療健康服務、生活商業機能與全齡友善居住空間整合導入，創造從兒童到高齡者都能安心生活的職住遊憩環境，建構都會區健康生活新核心。

捷運局長吳嘉昌表示，此案基地面積約3917坪，土地使用分區為捷運開發區，法定容積率630%，可開發量體約3.6萬坪（不含車位）。基地周邊生活條件成熟，是醫療、教育、文化、休閒等機能兼備的完整生活圈。

捷運局表示，開發案招標資訊已於6月1日公告，預計10月30日截止收件，鼓勵投資團隊踴躍參與，共同推動高雄城市與軌道經濟發展。