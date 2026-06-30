金門坑道音樂節10月登場 樂音再現翟山坑道

2026年金門坑道音樂節10月將在翟山坑道登場，金門國家公園管理處表示，今年是馬年，將有二胡演奏名曲「賽馬」，弦樂四重奏也演出西方騎馬舞「加洛普舞曲」與之對應。

金管處今天舉行2026年金門坑道音樂節活動記者會，邀請催生音樂節的大提琴家張正傑，與今年將參與演出的台灣國樂團首席二胡戴瑋、男高音林健吉等，在過去為戰爭所開鑿的翟山坑道現場演出。

金管處長黃子娟接受媒體聯訪指出，金門坑道音樂節今年將於10月17日、18日登場，至今已邁入第18年，最初期盼將戰役紀念地轉變為和平象徵，「這是我們堅持10幾年來一直要塑造的形象」。

張正傑表示，多年前因濃霧被困在金門，走進翟山坑道後才有舉辦坑道音樂節的想法；今年是馬年，因此安排二胡演奏「賽馬」，以及由弦樂四重奏演奏「加洛普舞曲」。

金管處透過新聞稿提到，除經典古典曲目外，今年音樂節將再度演出作曲家林佳瑩為音樂節量身打造的專屬樂曲「穿越岩水間：空時與鏡花」。

金管處指出，音樂節匯集國內多名頂尖音樂家，不僅是一場跨越時空的文化對話，更是每個樂迷不容錯過的藝術盛事。音樂節活動將於7月3日下午2時開放網路售票，有興趣民眾可至「OPENTIX兩廳院文化生活」售票系統購票。為維護表演品質，每場次限200人。