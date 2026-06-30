台鐵舊高雄機廠變身兒童樂園 預定8/8開幕

由台鐵高雄機廠舊廠區改造的兒童樂園已近完工階段，市長陳其邁今天宣布，預定8月8日開幕。主要空間約1.5公頃，內有30幾項設施，讓各年齡層者都可使用。

陳其邁今天在市政會議接受媒體聯訪表示，台鐵機廠改造的兒童樂園已經接近完工階段，配合今年暑假，預計在8月8日開幕。園內有很多適合各年齡層的遊具，希望打造一個最舒服的親子空間。

高雄市公園處長林燦銘表示，園區主要空間約1.5公頃，內有約30幾項設施，包括鞦韆、溜滑梯及高空纜繩設施、雲朵彈跳床、戲水設施等，讓各年齡層者都可使用。

此外，場內也有設置台鐵意象的篷守車及攤位，讓民眾到現場能有東西吃。至於預計開放時間，林燦銘說，目前內部還在討論開放時間，預計是上午9時至晚上7時。

台鐵高雄機廠位於高雄苓雅、鳳山區交界，隨著機廠設施遷至屏東潮州，原址閒置；市府為了活化場域，規畫打造親子遊樂園區。