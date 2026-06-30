獨／小琉球資源回收清運流標15次！逾1500噸堆島上 居民嘆臭氣熏天

屏東縣琉球鄉近年來觀光熱潮不斷，垃圾量大增，前年曾發生垃圾清運9次流標。未料今年出現資源回收清運流標多次，今再度開標，仍流標，第十五次流標，島上資源回收物堆積逾1500噸，累積超過半年資收物，居民憂心環境清潔衛生問題。

小琉球資源回收處理清運，琉球鄉公所今上午10時辦理「115年度屏東縣琉球鄉離島資源回收物清運工作計畫」，今天仍再因沒有廠商投標再度流標。據了解，第一次招標流標9次，修正招標文件再招標流標5次，再次修正招標文件後，今天6月30日開標，仍流標，共流標15次。

記者去電琉球鄉長陳國在，電話未接、清潔隊長手機也沒有接。無法得知公所回應；記者打去琉球鄉清潔隊辦公室，接電話人員說，相關訊息要問承辦人員。垃圾部分都有正常清運，六月部分垃圾已載運約三百噸。

琉球鄉近年來每年百萬人次登島，早已發生多次「垃圾危機」。前年鄉公所垃圾清運九次流標，島上六百噸垃圾臭氣沖天，最後縣府環保局緊急介入才化解。檢方之後查出，李四川胞弟李賜福、林明男等4人以威脅手段恐嚇垃圾清運業者，勒索回饋金，檢方2月依恐嚇取財等罪嫌起訴。

縣府環保局表示，依照廢棄物清理法規定，一般廢棄物回收、清除、處理，在縣由鄉（鎮、市）公所負責回收、清除，縣環境保護局負責處理。

據了解，離島資源回收清運成本高，要負擔海運、人力等費用。業者得標後，須找後端處理場地先行分類。縣府環保局已建議公所，就地先完成部分分類，減少廠商後端處理成本壓力。

琉球鄉長參選人李伊展說，累積資收物怕引發蚊蟲滋生，憂心環境衛生清潔問題，大雨過後，臭味加劇；環保局指出，琉球鄉近三年2023年到2025年，每年平均垃圾產生量約5919公噸，資源回收量達2045公噸；源頭減量方面，每年平均減少約17萬2600個瓶裝水的使用。旺季垃圾量是淡季三到四倍。

屏東縣琉球鄉近年來觀光熱潮不斷，垃圾量大增，今年出現資源回收清運流標多次，今再度開標，仍流標，第15次流標，島上資源回收物堆積逾1500噸，累積超過半年資收物，居民憂心環境清潔衛生問題。圖／讀者提供