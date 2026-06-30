高雄鳳山車站「台鐵便當體驗店」今開幕 民眾排隊瘋搶2大特色便當

台鐵鳳山車站經4度流標，台鐵收回自行營運後，在A樓規畫「台鐵便當體驗店」今日開幕，店內透過互動科技和展場空間展示台鐵便當超過一甲子演變，另有DIY手作體驗，開幕期間加碼販售鰻魚便當、菜飯便當等，今日一早已有大批民眾排隊搶買；台鐵董事長鄭光遠致詞表示，鳳山車站成立首座台鐵便當主題的沈浸式空間，相信能為南台灣增添觀光新亮點。

台鐵今日在鳳山車站舉辦「出發！Bento All Right」全臺首座台鐵便當體驗店進駐鳳山車站記者會，台鐵董事長鄭光遠、總經理馮輝昇、立委林岱樺、許智傑等人出席；鄭光遠表示，台鐵便當是台灣最具代表性的鐵道美食，飯盒營收從2023年7.12億元，去年成長至8.76億元，顯示出社會大眾對台鐵品牌的信任與喜愛與日俱增」。

鄭光遠表示，此次體驗店規畫3大沉浸體驗展區，包括「看見風影Journey Begins 」、「擁抱溫度 Bento AIl Warm」 和「嚐見幸福 Bento ALL Go」空問，民眾可透過數位互動裝置認識台鐵便當演變歷程，並參與特色便當DIY，也結合高雄在地特色食材與，期望吸引國內外旅客前來參觀體驗，帶動鳳山地區觀光發展與商業活力。

台鐵表示，位在鳳山車站A棟的台鐵便當鳳山體驗店在6月30日至7月5日開幕期間販售經典款「懷舊排骨菜飯便當」每日限量50份，由前臺北餐廳李玉霞經理及黃明珠領班，籌備期間指導6大餐務廚房主廚，讓民眾能重溫菜飯便當美味；此外，開幕期間也同步推出豪華版「琥珀鰻香便當」每日限量30份和府城匠心、好事成雙、五穀蛋素等三款便當。

立委許智傑表示，鳳山車站歷經多次流標，可謂一波多折，台鐵最後決定自行經營，促成如今改變，未來體驗店二、三樓將會擴大為台鐵便當體驗館，預計2030年開幕，希望時程能再提前；未來地方市府和中央將會全力將鳳山車站和捷運站之間打造順暢的轉乘環境，整修中華街商汙水排水系統和綠美化，讓車站和捷運站打造成一體，促進地方發展。

台鐵表示，台鐵餐飲走過近80年，是全球唯一交通運輸公司設有餐務廚房全國供應便當，體驗店透過展區呈現台鐵6大餐務室串連全台25個車站、31家門市供應鏈，每日提供近3萬份台鐵便當，成為台灣人跨世代共享飲食記憶，讓民眾循著時代軌跡，探索台灣鐵路便當文化；更會打開台鐵便當廚房，展出歷經三代改良台鐵排骨便當，更將烹飪工事遊戲化，滷排前置作業打排骨斷筋，融入知識設計成互動遊戲，讓民眾挑戰「排骨斷筋王」。

台鐵鳳山車站規畫「台鐵便當體驗店」今日開幕，董事長鄭光遠、總經理馮輝昇出席記者會，現場販售經典鰻魚便當、菜飯便當等，一早就有民眾排隊搶買。記者宋原彰／攝影

台鐵鳳山車站規畫「台鐵便當體驗店」今日開幕，董事長鄭光遠、總經理馮輝昇出席記者會，現場販售經典鰻魚便當、菜飯便當等，一早就有民眾排隊搶買。記者宋原彰／攝影

台鐵鳳山車站規畫「台鐵便當體驗店」今日開幕，董事長鄭光遠、總經理馮輝昇出席記者會，現場販售經典鰻魚便當、菜飯便當等，一早就有民眾排隊搶買。記者宋原彰／攝影

台鐵鳳山車站規畫「台鐵便當體驗店」今日開幕，董事長鄭光遠、總經理馮輝昇出席記者會，現場販售經典鰻魚便當、菜飯便當等，一早就有民眾排隊搶買。記者宋原彰／攝影