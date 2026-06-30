主動比對免申請 屏東擴大補助老人健保費 7月先開辦中低收入

落實長者照顧，減輕經濟負擔，屏東縣政府宣布從2027年1月起，開辦全縣長者健保費補助。為精準、優先照顧經濟弱勢，縣府在今年7月起先開辦「65至69歲中低收入老人健保費補助」，凡設籍屏東年滿65歲至未滿70歲且領有中低收入老人生活津貼者，每月最高補助826元。

社會處表示， 補助採「主動比對」機制，符合資格者免提出申請，縣府直接辦理補助作業，免去長輩奔波之苦。提醒因健保費採隔月繳納制，如7月健保費繳費單為8月開立，中低收入老人健保補助自7月保費開始補助，符合資格長者7月收到健保費繳費單，實為6月份保費，仍須自行前往繳納，以免影響自身權益。

社會處指出，屏東縣府從2027年1月起，開辦全縣長者健保費補助，凡設籍屏東縣滿一年以上之年滿65歲以上老人（原住民年滿55歲以上），且經稅捐稽徵機關核定最近一年綜合所得稅稅率為5%、或綜合所得總額合計未達申報標準者，皆納入健保費補助對象，每人每月最高補助額度可達健保第六類地區人口自付額（826元）。

社會處說，近年持續推動多項敬老福利，從社區照顧關懷據點布建到生活津貼與補助。未來持續檢視並優化各項社福政策，讓福利更有感、照顧更到位。民眾若對該項補助有任何疑問，歡迎來電社會處窗口08-7320415轉5367王社工師洽詢。