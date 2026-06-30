高雄同慶路坑洞 初判自來水管破損已修復回填

高雄市苓雅區同慶路昨晚突然出現坑洞，造成2人騎車經過受傷。市府水利局今天表示，初判是自來水管破損淘刷下陷，今天已修復回填，完成路面修復養護後即開放通車。

昨天晚間8時18分，苓雅區同慶路因出現路面坑洞，造成騎車經過的1男1女摔傷，所幸2人僅受輕傷送醫。

市府水利局今天發布新聞稿表示，昨晚獲報後，經查坑洞內有自來水管破裂漏水，坑洞尺寸長約2.0米、寬約2.0米、深約1.5米，初判為自來水管破損淘刷下陷。

水利局表示，因水量太大無法立即細部檢視，為避免坑洞持續因水流沖刷擴大，水利局馬上調派機具開挖，自來水公司隨即修復供水管線，並於今天凌晨約1時完成回填並覆蓋鐵板，布設交維警示設施。

水利局表示，此次下陷因鄰近民宅與大樓，為確保鄰房安全，因此緊急夜間施工。今天將完成路面修復養護後即開放通車。

市府表示，事發後第一時間，市府馬上指派水利局副總工程司前去醫院表達慰問，並表示將協助傷者，依據肇因的事實，辦理後續求償作業。