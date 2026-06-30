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蛙兵精神堡壘 金門海龍紀念館動土

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
「金門海龍忠烈地藏紀念館」昨天舉行啟建祈福暨動土典禮，曾是海龍蛙兵的立法院副院長江啟臣到場參與，受到學弟們的熱烈歡迎。記者蔡家蓁／攝影
「金門海龍忠烈地藏紀念館」昨天舉行啟建祈福暨動土典禮，曾是海龍蛙兵的立法院副院長江啟臣到場參與，受到學弟們的熱烈歡迎。記者蔡家蓁／攝影

立法院副院長江啟臣、國防部次長陳文星昨見證海龍忠烈地藏紀念館動土，這是金門唯一蓋在營區內的祠，結合海龍忠烈隊史館，安奉上百個海龍忠烈牌位，兼具忠烈追思、宗教信仰及文史教育功能，成為「海龍信念」精神堡壘。

紀念館計畫由台灣靈巖山寺、如是住弘法協會、陸軍航空特戰指揮部等單位共同推動，基地約七百坪，總工程經費一億二千萬元，工期一年。

江啟臣曾在陸軍海龍蛙兵部隊服役，他說，一年多前接獲海龍協會請託協助推動紀念館計畫，勾起昔日回憶，想起曾有同袍在訓練中罹難，以及母親當年向地藏王菩薩祈求他平安退伍的往事。他認為，興建紀念館不只是完成一棟建物，更是對先烈的承諾，讓海龍英靈有所依歸，傳承「海龍精神」。

陳文星談起，一九八七年一尊地藏菩薩聖像隨海潮漂流至料羅灣海岸，被海龍蛙兵發現後迎回供奉，在海邊搭建簡祠，數十年來陪伴無數海龍官兵執行高風險任務，成為精神寄託。如今古祠歷經海風潮汐侵蝕逐漸老舊，但忠烈精神與信仰從未消失。

紅短褲、赤裸精壯上身，是海龍蛙兵最鮮明標誌。想成為正式蛙人不容易，須完成長泳、武裝泅渡、潛水、操舟、山地戰技、限制空間戰鬥等高強度課程，最後是闖過令人聞風喪膽的「硬漢周」。五百公尺「硬漢路」魔王關，學員須赤膊穿越布滿芒刺的草叢、泥濘水池及滾燙柏油路，以血肉之軀完成所有動作，才能由教官將鐵製蛙牌釘上胸膛，完成「從蝌蚪變青蛙」的試煉。

九十四歲退役士官長陶文懋說，每一次出任務，都不知道還能不能回來，經歷過戰火的人，更能領略和平可貴，希望兩岸永遠不要有戰爭。

金門 紀念館 江啟臣

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