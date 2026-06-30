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迎台積效應 永達校地轉型育才中心

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
私立永達技術學院停招後，校地閒置十二年。聯合報系資料照
私立永達技術學院停招後，校地閒置十二年。聯合報系資料照

全台第一個退場的私立永達技術學院校地閒置十二年，衍生債務糾紛，八公頃校地由屏東縣政府以約三點一億元價購，議員關注後續運用，建議呼應日前台積電董事長魏哲家喊出缺人才，作為教育人才培力基地。縣長周春米說，永達校地目前分三期規畫，後續朝人才培育中心發展。

縣議員方一祥昨質詢表示，台積電半導體供應鏈進駐屏東科學園區、航太產業則落腳屏東縣滿州九棚，屏東迎來產業轉型，但縣內屏東大學、屏科大、大仁科大、美和科大與慈惠專科學校均缺乏理工科系。永達技院位在麟洛鄉，靠近屏東市交界，距離屏東大學屏商校區約四百公尺，建議縣府整合產官學資源，將校地提供大學成立理工學院，培育屏東科技人才。

周春米說，永達當初由教育部接收後，再請求縣政府承受，校地一部分捐給縣府，一部分由縣府價購，縣府基於社會責任承接，將分三期規畫，再評估如何有效運用。城鄉發展處表示，短期部分，校園環境整理規畫設計標案，可望今年底或明年初完成規畫設計作業。

周春米說，永達未來就是教育人才培育中心，至於是否成立學院，須再跟教育部通盤檢討，後續規畫待教育部支持。教育處表示，永達購地金額共三億九三六萬元，決標後正進行契約用印與產權移轉等後續作業。

校地 永達技術學院 魏哲家

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