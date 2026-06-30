高雄榮總東側 擬建醫療科技園區

高雄榮總東側現有十五公頃農業區，民代建議開發為醫療科技園區，規畫直升機專用停機坪，縮短離島或偏鄉重症病患的黃金救援時間，像澎湖縣長陳光復當時從離島後送高雄，若有停機坪，可省下小港機場至榮總的廿分鐘車程，國防醫學院也可考慮設南部分院。

議員李眉蓁指出，榮總東側包含農業區、石油相關用地、教育部用地及公有地，多為雜草及零星農作，長期低度利用，十二年前曾評估整體開發及區段徵收可行性，至今沒有具體進展。

「建議規畫全台首處醫療科技園區」李眉蓁說，生命無比寶貴，高雄長庚、高醫沒有空間興建停機坪，榮總現有停機坪受限周遭環境無法發揮功能，像澎湖縣長陳光復後送至高雄榮總，若有停機坪，即可省下小港機場至榮總的廿分鐘車程。

議員李順進指出，高雄機場北側農地常有鳥類棲息，導致稻田及番茄無法收成，農民若用鞭炮嚇鳥又會影響飛安，既然已無農作事實，市府需要主動為土地解套，早點變更可為大林蒲遷村取得更多可利用土地。

市府表示，六年前榮總附近曾規畫住宅區被打回票，已納入「都市計畫農業區專案」通盤檢討，國有地部分交由市府協調，另有關醫療院區計畫需要衛福部支持及榮總主動提出，市府也會全力支持。榮總及高雄機場二案，均已納入通盤檢討，正在聽取地方意見。