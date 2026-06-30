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都計檢討 高雄釋290公頃農地拚轉型

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄市啟動廿處都市計畫農業區專案通盤檢討，多半為原縣市交界處農地，榮民總醫院東側及鄰近的仁武九番埤濕地都有納入。記者徐白櫻／攝影
高雄市啟動廿處都市計畫農業區專案通盤檢討，多半為原縣市交界處農地，榮民總醫院東側及鄰近的仁武九番埤濕地都有納入。記者徐白櫻／攝影

因應縣市合併後都市發展及產業轉型需求，高雄市政府啟動廿處都市計畫農業區專案檢討，涵蓋三民區寶珠溝、愛河農廿一、高雄榮總等地，約釋出二百九十公頃農地。居民認為低窪處應審慎評估滯洪設施，地主則關注徵收方式及開發時程，農團提醒，被納入通盤檢討的農地是少數，多數都計區農地是政策「棄兒」，也應正視他們的需求及管理。

都發局說明，這次檢討主軸放在鄰近重大交通節點、具發展潛力的地區，並依據 TOD（大眾運輸導向發展理念）評估交通系統承載能力，適度引導土地合理利用，未來須送內政部都委會審查。對於具備防洪保水、生態保育或景觀環境價值的區位，將朝兼容綠色基盤與生態緩衝空間方向規畫；都計區農地主管機關仍為農業局，權益不受影響。

都市化發展與公共服務需求提升，都發局針對楠梓、三民、鼓山、前鎮及小港共廿處農業區進行檢討。相關區位包含典寶溪、後勁溪、高雄都會公園周邊、楠梓站、國道一號沿線，及榮總、鼎金、科工館、明鳳公園、機場北側、大坪頂等地。這些區域六年前納入高雄市國土計畫第一類城鄉發展地區，符合整體規畫檢討的法定條件。

都發局陸續前往各區辦理座談會，地主關注區段徵收程序、土地分配機制及後續開發時程，希望市府做好安置與相關配套措施，緊鄰低窪農地的居民則關注排水系統。

美濃農村田野學會執行理事溫仲良說，都市計畫區內農地本來就是未來都市擴張的用地，經過通盤檢討會讓農地價值暴增，但全台約有八、九成這類農民，一輩子等不到專案通盤檢討，通常無法直接享有農政部門的輔導與補助，也容易變成管理制度上的漏洞，過去美濃一處都計區農地架設光電板，就是因為未經過農業局審查才闖關成功。

高雄 農地 都市計畫

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