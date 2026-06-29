鍾佳濱考察屏東早期工業區缺管理中心 園管局提解方

民進黨立委鍾佳濱今天率立法院經濟委員會南下屏東考察，檢視屏東地區、特別是早期產業園區與工業區發展瓶頸；廠商多反映缺乏管理中心、道路條件不佳等。

鍾佳濱今天邀集經濟部產業園區管理局、屏東縣政府城鄉發展處、交通部公路局、環境部環境管理署等相關單位赴屏東考察，首站現勘新園產業園區，接著前往屏東科技產業園區座談，國民黨立委蘇清泉與各園區廠商與會。

會中簡報指出，屏東縣依原獎勵投資條例核定工業區共8處，依土地使用分區及編定情形檢視，屬未完全開發產業園區共4處，包含新園、長治、萬巒及里港工業用地，礙於開發較早，納管量能有限，園區環保、交通等諸多問題，仍有待各方協調。

里港鄉長徐國銘表示，現里港工業區內多為在地20至30年廠商，都礙於現有相關規範，導致在地傳統產業部分製程產線要外移，甚至移至國外，且早期工業區多無管理單位，造成服務及管理量能不足，盼有相關單位可指導協助這些產業，使其得以在家鄉生存。

由於屏東縣政府欲進一步開發新園工業區，正與東港鎮公所協調購地價格。新園工業區代表廠商表示，希望能盡快談出較好媒合條件，讓廠商未來有擴張條件時，能購足土地，讓公司永續經營；此外，園區夜間照明不佳，每1至2年會發生重大交通事故，曾有公司移工遭撞死，目前道路無主管機關，也盼公務部門納管。

屏東汽車工業專業區廠商反映，區內多為私有地，故未設管理單位，導致公共設施缺乏維護管理，現正尋求共識建立良好管理制度。對此，經濟部產業園區管理局建議，地方政府成立園區基金，作為轄區內園區永續維運管理及新設園區開發經費來源。

鍾佳濱指出，早期工業區建置落在1960年至1990年期間，由省政府依據「獎勵投資條例」所實施辦理，當時土地規劃、管線預留及道路設計等基礎設施，已不符合產業需求，且缺乏管理中心設置，導致服務機能與整合能力不足，讓進駐廠商經常求助無門。

鍾佳濱提及，園管局應針對已升級傳統產業，重新盤點其已符合環保法規與標準製程，研議納入園區准入相關標準；未來園區內公共建設與五大管線建置及提升，應考量新型態技術與極端氣候；園區內社區用地規劃，應納入周遭社區公共設施及移工居住需求。