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永達校地閒置多年…屏東民代建議接軌產業 周春米：教育人才培育中心

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
永達技術學院停招後，校地閒置12年。圖／報系資料
永達技術學院停招後，校地閒置12年。圖／報系資料

位在屏東縣麟洛鄉的私立永達技術學院是全台首個退場私校，校地閒置12年， 8公頃校地縣府以3億936萬元價購。縣議員方一祥今總質詢說，屏東科學園區引入半導體產業供應鏈，台積電董事長魏哲家喊缺人才，建議永達校地可作為大學校區成立理工學院，發展科技人才。縣長周春米說，永達校地採三期規畫，朝教育人才培育中心設置。

縣議員方一祥說，台積電半導體供應進駐屏東科學園區、航太產業落腳屏東縣滿州九棚，屏東迎來產業轉型，但縣內5所大學包括落國立屏東大學、屏東科技大學、私立大仁科大、美和科大與慈惠醫護管理專科學校，均缺乏理工科系，建議縣府整合產官學，培育人才。

方一祥說，永達地點位在麟洛鄉，靠近屏東市交界，距離屏東大學屏商校區約四百公尺，建議讓永達校地提供給大學設理工學院。

縣長周春米答詢說，屏東縣早年定位農漁大縣，但隨著近年來產業升級，針對縣內高中、大學提供相關研究經費，縣府也與屏大、屏科大洽接，但是大學要成立理工學院非縣府能力所及。

周春米說，永達校地是當初教育部先接收後，教育部再請求屏東縣政府承受，永達校地一部分是捐給縣府，一部分縣府價購，縣府基於社會責任承接。永達分三期作規畫，第一期環境整理，評估如何有效運用與建物安全。

周春米說，永達未來就是教育人才培育中心。至於是否成立學院，屏東大學沒有工學院、屏科大也只有機械系也沒有半導體，須再跟教育部通盤檢討，後續規畫待教育部支持。

教育處表示，永達購地金額3億936萬元，依程序辦理議約並決標，正進行契約用印與產權移轉等後續作業；城鄉發展處表示，三期採短中長期，短期部分，校園環境整理規畫設計標案正進行中，希能在今年底或明年初先完成規畫設計作業。

永達技術學院停招後，校地閒置12年。圖／報系資料
永達技術學院停招後，校地閒置12年。圖／報系資料

永達技術學院停招後，校地閒置12年。圖／報系資料
永達技術學院停招後，校地閒置12年。圖／報系資料

周春米 屏東 屏東大學

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