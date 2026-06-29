影／高雄路口大型遮陽傘上路 有人比讚、也有人喊浪費

南部天氣炎熱，高雄市府在捷運、輕軌轉乘路口設置3座大型遮陽傘，今天啟用，陽傘好收折，也不遮蔽交通號誌、行車視線，每座造價近30萬元；不過新設施一上路，民眾卻看法不一，有人覺得貼心、豎拇指比讚，也有人喊浪費、CP值不高，不如多種樹。

高雄捷運公司表示，夏季高溫炎熱，選定捷運凱旋站、凹子底站及輕軌轉乘路口，試辦設置大型手動收折遮陽傘，讓行人在候燈及轉乘時遮陽、避雨使用，傘身採輕量化結構，不遮蔽交通號誌、標誌，也不影響轉彎時車輛視距，若遇颱風或強風，可由維護人員迅速收折。

高捷公司強調，遮陽傘屬行人專用設施，主要提供候燈及轉乘民眾遮陽避雨，不開放其他用途，將觀察實際使用狀況與成效，再評估是否增設。

對於新設施，市民看法卻呈現兩極。陳姓市民表示，市府設大型遮陽傘相當貼心，過馬路有地方遮陽，不用再頂著大太陽曝曬，若能增設更多據點，會更有幫助，她認為與台北市相比，價格不算特別貴，只要品質、安全性及使用效益好，是值得的。

邱姓國中生說，遇烈日真的很容易汗流浹背，只能拿書包勉強遮陽，現在有大型遮陽傘，感覺相當方便，也認為這項設計很貼心。

「過馬路有用到，滿好的。」蘇姓市民說，晴天、雨天都派得上用場，下大雨若忘了帶傘，可以先躲雨，烈陽高照時，也能提供遮陽，設計實用，希望未來能推廣到更多有需要的路口。

劉姓市民認為，市府照顧行人出發點值得肯定，但一座遮陽傘要價近30萬元，「太貴了，我覺得沒有這個價值」，建議與其投入經費設置遮陽傘，不如多種行道樹、加強樹木養護，提供更自然的遮蔭，增加城市綠意。

黃姓市民說，南部夏天太陽十分毒辣，大型遮陽傘立意不錯，但高雄真正需要設置陽傘的高人流路口很有限，花這筆錢，還是要評估耐用度、使用率，值不值得。

高雄路口大型遮陽傘上路，市民看法卻呈現兩極，有人覺得貼心豎拇指比讚、也有人喊浪費、CP值太低，不如多種樹。記者郭韋綺／攝影

高雄路口大型遮陽傘上路，市民看法卻呈現兩極，有人覺得貼心豎拇指比讚、也有人喊浪費、CP值太低，不如多種樹。記者郭韋綺／攝影

高雄路口大型遮陽傘上路，市民看法卻呈現兩極，有人覺得貼心豎拇指比讚、也有人喊浪費、CP值太低，不如多種樹。記者郭韋綺／攝影