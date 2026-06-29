高雄微型保險擴及未滿70歲族群 9.4萬人受惠

高雄市政府今年起配合自治條例修正，微型保險擴大納保至未滿70歲弱勢族群，合計有9萬4810人免費納保，讓更多家庭即使身處不利環境，也能有對意外風險的基本防線。

高雄市政府社會局今天說明，市府第12年結合民間推動微型保險，配合「高雄市弱勢族群投保微型保險自治條例」修正，將保障年齡上限由年滿15歲至未滿65歲，延伸至未滿70歲。

高雄市社會局表示，微型保險採「符合資格自動送保」、「免申請免付費」等2大機制，符合資格者由社會局每年主動送交保險公司審核，並由各區公所里幹事將微型保險單張遞送至被投保人家戶，讓民眾掌握保險內容。

高雄市社會局提到，凡設籍高雄的低收入戶、中低收入戶、領有身心障礙者生活補助，或弱勢單親家庭子女生活補助者，皆可由市府主動投保，符合法定資格的弱勢族群計7萬3363人，另結合民間單位指定捐贈經濟邊緣戶2萬1447人納保，合計有9萬4810名弱勢市民免費納入保障，投保總金額達新台幣1943萬6050元。

高雄市副市長李懷仁今天出席「115年弱勢市民微型保險服務感恩會」，頒贈8家企業及8家民間單位感謝獎座及感謝狀。李懷仁表示，隨平均壽命延長、勞動年齡向後推移，許多中高齡弱勢民眾仍肩負家庭生計，然而年齡提高帶來的意外風險也逐步升高。

李懷仁指出，市府配合市議會修正自治條例，將投保年齡延伸至未滿70歲，以照顧弱勢家戶中高齡勞動者的風險保障需求，弱勢民眾若因遭遇意外傷害導致身故或失能時，微型保險可提供最高30萬元理賠，為弱勢家庭即時撐起保護傘，協助度過難關。