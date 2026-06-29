快訊

曾是基隆2大明星國中…現負面新聞不斷 辜雅珍接掌校務盼「洗白」學校

世足賽／韓媒直言日本實現「脫亞」目標 南韓退到世界足壇邊緣

金曲收視創佳績！她台上熱舞飆收視最高點 許效舜一句話吸92.7萬人搶看

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄微型保險擴及未滿70歲族群 9.4萬人受惠

中央社／ 高雄29日電

高雄市政府今年起配合自治條例修正，微型保險擴大納保至未滿70歲弱勢族群，合計有9萬4810人免費納保，讓更多家庭即使身處不利環境，也能有對意外風險的基本防線。

高雄市政府社會局今天說明，市府第12年結合民間推動微型保險，配合「高雄市弱勢族群投保微型保險自治條例」修正，將保障年齡上限由年滿15歲至未滿65歲，延伸至未滿70歲。

高雄市社會局表示，微型保險採「符合資格自動送保」、「免申請免付費」等2大機制，符合資格者由社會局每年主動送交保險公司審核，並由各區公所里幹事將微型保險單張遞送至被投保人家戶，讓民眾掌握保險內容。

高雄市社會局提到，凡設籍高雄的低收入戶、中低收入戶、領有身心障礙者生活補助，或弱勢單親家庭子女生活補助者，皆可由市府主動投保，符合法定資格的弱勢族群計7萬3363人，另結合民間單位指定捐贈經濟邊緣戶2萬1447人納保，合計有9萬4810名弱勢市民免費納入保障，投保總金額達新台幣1943萬6050元。

高雄市副市長李懷仁今天出席「115年弱勢市民微型保險服務感恩會」，頒贈8家企業及8家民間單位感謝獎座及感謝狀。李懷仁表示，隨平均壽命延長、勞動年齡向後推移，許多中高齡弱勢民眾仍肩負家庭生計，然而年齡提高帶來的意外風險也逐步升高。

李懷仁指出，市府配合市議會修正自治條例，將投保年齡延伸至未滿70歲，以照顧弱勢家戶中高齡勞動者的風險保障需求，弱勢民眾若因遭遇意外傷害導致身故或失能時，微型保險可提供最高30萬元理賠，為弱勢家庭即時撐起保護傘，協助度過難關。

微型保險 高雄 社會局

延伸閱讀

豪雨淹水補助來了！高雄受災房子最高可領3.5萬元、汽車2萬元

北市7月新政來了！托育補助調升、敬老卡加碼 首創建築能效減稅5%

富邦產險班機延誤啟動快捷理賠服務 最快當天完成給付

富邦產險班機延誤快捷理賠服務 最快當天完成給付

相關新聞

全國最資深！77歲陳龍安接任金門副縣長 網路批評聲浪不斷

金門縣前副縣長李文良於6月20日卸職，全力投入年底縣長選舉，所遺職缺由現任金門酒廠胡璉文化藝術基金會董事長陳龍安接任，由於陳龍安已經高齡77歲，算是全國「最資深」的副縣長，這項人事命令，自6月29日起正式生效；由於縣長陳福海任期僅剩約半年，此項人事安排引發地方熱議，網路更出現一面倒質疑聲浪。

高雄榴槤市集愛河畔登場 名叫「榴」「槤」快來！有好康

高雄市觀光局去年首度舉辦榴槤市集十分受歡迎，第二屆榴槤市集7月4、5日下午3點至晚上9點在高雄愛河畔登場，今年網羅85間店家推出市集限定美食及9家文創品牌，姓名同時有「榴」及「槤」兩字同音的民眾，可獲贈金枕頭榴槤果肉一份。

曾為海龍蛙兵的江啟臣返料羅灣　見證忠烈地藏紀念館動工

為追思歷年守護國土、英勇殉職的海龍部隊忠烈英靈，金門「海龍忠烈地藏紀念館」今天上午在金湖鎮料羅海龍營區舉行啟建祈福暨動土典禮，包括立法院副院長江啟臣、國防部常務次長陳文星、金門縣副縣長陳龍安等軍政人士出席，共同執鏟動土，祈願工程順利，也盼藉由宗教信仰與歷史傳承，撫慰忠烈英靈，延續海龍精神。

屏東縣政府客家事務處新人事 西勢國小校長謝俊明出任處長

屏東縣政府今29日發布人事命令，客家事務處長將由西勢國小校長謝俊明出任，預計7月6日上任。謝俊明深耕教育界32年，任職校長期間積極推動客庄文化扎根與客語教育。縣長周春米期許他發揮教育專業與文化視野，為屏東客家事務注入新思維。

星期評論／極端降雨 沖出防災治理落差

○六二五豪雨來得又急又猛，屏東累積雨量創下僅次於莫拉克風災紀錄，部分地區更突破兩百年重現期降雨。這場雨，不只淹沒道路、農田與家園，沖刷出面對極端天氣治理現實警訊，也照見防災體系與民眾需求的落差。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。