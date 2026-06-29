全國最資深！77歲陳龍安接任金門副縣長 網路批評聲浪不斷

金門縣前副縣長李文良於6月20日卸職，全力投入年底縣長選舉，所遺職缺由現任金門酒廠胡璉文化藝術基金會董事長陳龍安接任，由於陳龍安已經高齡77歲，算是全國「最資深」的副縣長，這項人事命令，自6月29日起正式生效；由於縣長陳福海任期僅剩約半年，此項人事安排引發地方熱議，網路更出現一面倒質疑聲浪。

縣府表示，現年77歲的陳龍安出身金門基層教育，曾任多年國小、上岐國小及金湖中小學教師，之後赴台深造，取得國立台灣師範大學教育研究所博士學位，長年投入特殊教育、創造思考及資優教育研究。

陳龍安歷任台北市立大學特殊教育學系教授兼創造思考與資賦優異教育研究所所長、特殊教育中心主任，也曾任國立台灣師範大學創造力發展研究所教授，並兼任實踐大學、國立台北護理健康大學、中原大學、國立空中大學及國立金門大學等校教授或講座教授，亦曾受邀赴美國Ball State University、香港大學及香港教育學院擔任訪問教授。

縣府指出，陳龍安長期推廣創造思考教育，曾獲教育部師鐸獎、全國特殊優良教師獎，並提出「ATDE創新教學模式」及「太極彩虹思考法」，在教育界享有相當知名度。近年擔任胡璉文化藝術基金會董事長期間，也積極推動文化藝術交流，期盼借重其教育、文化及行政管理專長，協助縣政推展。

不過，這項人事案公布後，引發地方不少反彈聲音。有民眾認為，縣長任期僅剩半年，此時補實副縣長職缺，觀感不佳，且陳龍安還同時兼任金門酒廠胡璉文化藝術基金會董事長，等於一個人佔走兩個重要位子，不知道薪水是否也領2份；「既然已進入看守階段，重大人事應盡量保留給下一任縣長決定」，質疑此舉有政治酬庸之嫌，也增加縣府人事支出。

另一名楊姓網友則在社群媒體發文直言，縣府「拿著公器當私人酬庸」，批評「任期只剩半年，一個可有可無的職位，有必要急著安排嗎？」他並引用荀子．王制篇「無德不貴，無能不官，無功不賞，無罪不罰」，呼籲執政者應慎思慎行，並形容此次人事案是「第23次大風吹」，質疑縣府在人事安排上過於一意孤行。

地方也有民眾指出，陳龍安學養與資歷無庸置疑，但副縣長屬政治任命職務，在縣長任期進入最後半年之際，是否有必要補實職缺，仍值得討論。