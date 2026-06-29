桃園龜山獼猴頻襲居民 農業局派員勘查將評估誘捕

民進黨籍桃園市議員李宗豪今天表示，龜山區近日接連傳出野生獼猴攻擊居民並造成咬傷、抓傷，呼籲儘速釐清原因並提出防範措施。農業局則表示，已派員勘查，後續將評估誘捕。

李宗豪接受媒體聯訪表示，近日接獲民眾陳情並收到影片，有民眾在自家門口整理盆栽遭1隻野生獼猴從背後突襲攻擊，造成民眾腰部遭咬抓傷，傷口約4至5公分長，民眾當時未有餵食、靠近或挑釁行為，事後已自行前往醫院處理，受害民眾反映近期常有獼猴出沒並有攻擊行為，最近已不太敢出家門，擔心再次遭攻擊。

李宗豪指出，事發的龜山區楓樹坑鄰近山區，獼猴在當地活動已好幾年，過去雖偶爾出沒，但較少主動攻擊人，近期卻頻繁傳出攻擊情形，已影響居民生活安全。他呼籲農業局儘速派員了解獼猴出沒地點、活動範圍及行為模式，釐清近期突然出現攻擊行為原因，並提出具體防範與處置方式。

桃園市政府農業局表示，上週已派員至現場查看並對民眾進行衛教，預計後續評估誘捕，因相關地區屬獼猴自然棲息環境，隨著人類和野生動物活動範圍重疊性越來越高，民眾應學習和平共處，秉持不干擾、不接觸、不餵食原則，居家環境避免外露食物或廚餘，減少動物對人類食物的依賴，也減少人與野生動物的衝突。