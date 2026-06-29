金門縣政府前副縣長李文良卸職 由陳龍安接任

金門縣政府前副縣長李文良20日卸職，其職缺由金門酒廠胡璉文化藝術基金會董事長陳龍安出任。金門縣政府表示，人事命令於26日發布，自今天生效。

金門縣政府人事處表示，現年77歲的陳龍安在過去是一名基層教師，曾先後於多年國小、上岐國小及金湖中小學服務，擁有在地基層教育經驗。

金門縣政府人事處提到，陳龍安取得國立台灣師範大學教育研究所博士學位，曾任職於台北市立大學特教系教授兼創造思考與資賦優異教育研究所長、特殊教育中心主任、台師大創造力發展研究所教授、實踐大學企業管理研究所、創意產業博士班教授、國立台北護理健康大學、中原大學、國立空中大學等校兼任教授及國立金門大學兼任講座教授等。

另外，陳龍安曾受美國Ball State University（波爾州立大學）、香港大學、香港教育學院聘任為訪問教授，致力推廣創造思考教育，曾獲教育部師鐸獎、全國特殊優良教師獎等，並提出「ATDE」創新教學模式與「太極彩虹思考法」。

金門縣政府人事處表示，陳龍安曾任多個國內外法人團體及政府機關的創新諮詢顧問，並應邀前往南美、歐洲、東南亞及中國等地擔任巡迴講座，主持過國內數百家企業與公私立機構的創造力訓練，具跨領域實務經驗。

金門縣政府人事處今天發布新聞稿指出，陳龍安接任金門縣政府副縣長，自今天起生效，他未來將在教育文化與行政管理等領域發揮所長。