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屏東縣政府客家事務處新人事 西勢國小校長謝俊明出任處長

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府客家事務處新任處長由西勢國小校長謝俊明出任。圖/屏東縣政府提供
屏東縣政府客家事務處新任處長由西勢國小校長謝俊明出任。圖/屏東縣政府提供

屏東縣政府今29日發布人事命令，客家事務處長將由西勢國小校長謝俊明出任，預計7月6日上任。謝俊明深耕教育界32年，任職校長期間積極推動客庄文化扎根與客語教育。縣長周春米期許他發揮教育專業與文化視野，為屏東客家事務注入新思維。 

謝俊明是屏東在地的客家子弟，擁有國立台東大學特殊教育學系碩士學位，曾於建國國小、唐榮國小擔任教師及主任，累積豐富的教學經驗；隨後先後擔任竹田國小及西勢國小校長，展現卓越的行政領導與治理能力。 

尤其在校長任內，他積極推動客語沉浸式教學與文化傳承，並致力拓展學生國際視野，曾帶領校內學童與日本學校進行客語視訊交流，營造與世界接軌的學習環境。此外，他大力推動「國際教育」、「客庄文化」與「閱讀教育」，帶領學校團隊屢創佳績，不僅榮獲教育部教學卓越獎，更摘下教育部閱讀磐石獎殊榮，教學成果深獲國家級肯定。 

除了校園工作外，謝俊明也將對土地的熱愛延伸至社區，長期投入屏東縣客家扶濟會會務，積極推動客庄文化保存與活化，展現深厚的在地情懷，為族群文化傳承付出不遺餘力。

屏東 屏東縣政府 屏東縣

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