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天氣炎熱 高雄輕軌轉乘路口裝設手動遮陽傘

中央社／ 高雄29日電

高雄天氣炎熱，市府與捷運公司試辦裝設路口手動收折遮陽傘，目前先針對輕軌站與捷運站間的轉乘路口，裝設3座手動收折遮陽傘，昨天已經完工，今天正式啟用。

高雄捷運公司今天發布訊息表示，高雄入暑後天氣炎熱，市府捷運局與高捷公司經評估後，針對高雄輕軌C3、C24站與捷運站間的轉乘路口，試辦裝設3座手動收折遮陽傘，每座造價約在新台幣30萬元以內。

高捷公司表示，3座手動收折遮陽傘昨天已經完工，今天正式啟用。遮陽設施特別採用輕量化構造設計，整體外型簡約輕巧，以不影響捷運及道路行車號誌、標誌辨識為優先考量。

另外，手動收折遮陽傘也具備人工易收折、方便後續維護等特性。若遇颱風警報等發布，可派人迅速收折。該手動收折遮陽傘屬於行人專用。

對此，不少市民表示樂觀其成，認為高雄天氣炎熱，確實需要遮陽設施，盼能多增設。高捷公司表示，後續會看使用狀況，再由市府評估是否續辦。

高雄輕軌 高雄 高捷

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