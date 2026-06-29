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高雄榴槤市集愛河畔登場 名叫「榴」「槤」快來！有好康
高雄市觀光局去年首度舉辦榴槤市集十分受歡迎，第二屆榴槤市集7月4、5日下午3點至晚上9點在高雄愛河畔登場，今年網羅85間店家推出市集限定美食及9家文創品牌，姓名同時有「榴」及「槤」兩字同音的民眾，可獲贈金枕頭榴槤果肉一份。
觀光局長高閔琳表示，今年市集號召高雄、台南、屏東及台中等地品牌，高雄在地有71家餐飲及文創品牌參與，推出「市集限定」的榴槤美食及文創商品。
限定榴槤美食商品種類豐富，如人氣店家「炸記」在港式西多士淋上濃厚榴槤醬，推出榴槤西多士；「荳某鬆餅」以榴槤粉揉入麵糰，推出三款榴槤限定鬆餅；「迷路麋鹿糖藝鋪」以自製竹炭春捲皮包裹現刨花生粉，集結芒果冰淇淋、榴槤凍乾及香菜三種美味，推出榴芒花生捲冰。
另有榴槤咖啡、榴槤黑可可大阪燒、榴槤蘋果蜜愛玉、金榴可可舒肥牛肉捲等市集限定美食。除美食之外，若想買紀念品，現場將銷售呈現榴槤果肉可愛圖樣的束口袋，以及榴槤造型飾品等手作文創商品。
觀光局說明，榴槤市集預計7月4、5日下午3點至晚上9點在愛河畔（中正四路至五福四路段）舉辦。姓名中同時有「榴」及「槤」兩字同音民眾，可免費獲得限量金枕頭榴槤果肉一份（重量約50克）。此外，服務台還可免費領取限量「陣營手環」，分為綠色「榴槤控」與黃色「榴槤恐」兩種。
活動期間下載觀光局「高雄GO！」APP，透過APP內「高雄熊自拍」或「高雄熊合照」功能拍下紀念合照，可到活動服務台兌換50元市集券一張（每日100張）。
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