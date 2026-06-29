星期評論／極端降雨 沖出防災治理落差

○六二五豪雨來得又急又猛，屏東累積雨量創下僅次於莫拉克風災紀錄，部分地區更突破兩百年重現期降雨。這場雨，不只淹沒道路、農田與家園，沖刷出面對極端天氣治理現實警訊，也照見防災體系與民眾需求的落差。

清晨雨勢驟強，通勤時段全面失控，有民眾搭公車四小時才抵達上班地點，是平日數倍時間；有人在積水路段繞行，只為尋找尚可通行的路線；也有人冒險涉水而過，當天議會開議質詢，三名局處長卡在暴雨車陣中。

多數人撐著風雨抵達公司與學校後，縣府才緊急宣布下午二時停班停課，引發「慢半拍」質疑，即便官方依據氣象預報決策，但當雨勢遠超預期，承擔風險始終是第一線民眾，問題不只是決策時間點，而是資訊與風險是否站在民眾角度。

九如鄉一小時雨量達五十年重現期，竹田鄉突破兩百年重現期，多數人依賴生活經驗，已不足以判斷風險。當極端降雨成常態，防災不該只是政府內部判斷，應轉化為民眾可理解、可依循的行動資訊，整合即時雨量、道路積水等，建立滾動式風險研判。

治水建設須從「排水」走向「流域治理」。水利署指，此次中林排水、東港溪容量未滿載，代表近年工程有成效。治水工程不能只著眼加大排水斷面，要同步布局滯洪池、逕流分流、都市透水空間及智慧抽水調度，讓洪水有更多調節空間。

更值得正視是地方治理協調，若縣府與鄉鎮公所間缺乏穩定合作機制，甚至陷入政治攻防，影響工程推展、衝擊防災效能，災害風險被放大，最終受害仍是民眾。

面對極端天氣，真正的防災不是每逢豪雨就投入更多人力善後，是要讓下一場豪雨來臨時，淹水範圍更小、退水速度更快、預警更早、民眾更安全。防災不只是減災，也要減少民眾每一次的無助與風險。