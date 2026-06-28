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屏東受連日豪雨影響「農損逾1.3億」 啟動全品項救助

中央社／ 屏東縣28日電
受連日豪雨影響，導致農田泡水，衝擊農作物生長，屏東縣政府表示，統計至28日上午10時，全縣農作物受災面積已達878公頃，農業災損累計超過新台幣1.3億元。圖／屏東縣政府提供（中央社）
受連日豪雨影響，導致農田泡水，衝擊農作物生長，屏東縣政府表示，統計至28日上午10時，全縣農作物受災面積已達878公頃，農業災損累計超過新台幣1.3億元。圖／屏東縣政府提供（中央社）

連日豪雨影響，屏東農業災損累計超過1.3億元，農業部已公告屏東縣農漁畜產業全品項均納入天然災害現金救助範圍。屏東縣長周春米表示，全力協助申請各項救助，加速復原。

屏東縣府今天新聞稿表示，統計至今天上午10時，全縣農作物受災面積已達878公頃，損失金額累計逾新台幣9440萬元；畜牧業有14場畜牧禽場通報災損，損失約306萬元；漁業受災面積88.82公頃，損失金額逾3351萬元，其中以泰國蝦、龍虎斑及午仔魚等養殖品項受創最為嚴重。

周春米表示，農業是屏東根本，農民更是支撐這片土地最辛勞的一群人，此次豪雨造成農作物受損慘重，由於部分作物仍可能出現延遲性災損，實際損失恐怕還會持續擴大，團隊持續站在第一線與中央密切合作，爭取各項資源，全力協助農民完成災損查報、申請天然災害現金救助及後續復耕復養工作，做農民最堅強的後盾。

屏縣府說明，農業部已陸續公告屏東縣為115年6月下旬豪雨農業天然災害現金救助及低利貸款辦理地區。其中，農作物部分於6月27日起至7月10日受理申請；養殖漁業部分，公告九如鄉、里港鄉、新園鄉、萬丹鄉、麟洛鄉、林邊鄉、東港鎮及佳冬鄉等8個鄉鎮為救助地區，受理期間為6月28日至7月10日；畜牧業則公告全縣為天然災害現金救助及低利貸款辦理地區，受理期間同樣為6月28日至7月10日。

縣府呼籲，各鄉鎮市公所如有災情，應盡速依農業天然災害救助辦法及農產業天然災害救助作業要點辦理災情查報與勘查作業，並視案件量適時增派人力，加速受理及勘查進度，保障農民權益。

屏東 災損 周春米

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