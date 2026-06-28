高雄大林蒲遷村‵…「鳳林宮」也要搬家 民政局允保障宗教團體權益

大林蒲遷村規劃宗教設施預計7月起選地，逾百年信仰中心「鳳林宮」昨天初步擇定未來遷建所在區塊。高雄市民政局表示，未來實際辦理遷村時，將依當時物價指數調整補償金額，保障宗教團體權益。

依高雄市小港區公所資料，大林蒲鳳林宮創建於1697年，主祀「溫府千歲」、「朱府千歲」、「池府千歲」，俗稱「三王爺廟」，廟齡達329年。

大林蒲鳳林宮主委吳鴻隆告訴中央社記者，不少信眾詢問鳳林宮未來可能遷址地點，目前初步選在鄰近鳳山區保安里保華一路的「3號地」，廟宇確切遷建位置尚未決定。

據高雄市政府都市發展局網頁資料，大林蒲遷村土地價購協議期程，規劃宗教設施1月進行「協議價購說明會」，接續受理及審查增購土地，預計7月起進行選地。

吳鴻隆說，初步向王爺請示了解未來遷移預定地可能位置，另外，希望相關單位再研議賠償措施，不能讓廟方與信眾背負沉重負擔。

高雄市小港區鳳興里長洪富賢說，大林蒲配合國家政策即將遷村，政府應兼顧宗教設施與居民居住權益，希望相關單位審慎評估，使補償標準更貼近實際建廟成本，「要把神明安頓好，妥善處理相關事宜。」

高雄市政府民政局今天表示，目前大林蒲宗教設施及宗祠遷建作業正進行抽籤選地前置程序，並已陸續收回協議價購意願書，多數宗教團體及宗祠已提出屬意安置土地位置。

高雄民政局提到，鳳林宮透過擲筊方式選擇安置區位，有關具體設址地點，尚待廟方後續討論決定，龍鳳宮則已前往安置地現場勘察並擇定安置區，後續將持續協助鳳鳴宮評估及選擇適當安置土地。

高雄民政局指出，宗教設施補償價格由不動產估價師及具建廟經驗人員，依全新重建價格辦理查估，除建物重建補償外，另提供相關專案補償，以協助宗教團體重建完整宗教設施。未來實際辦理遷村時，將依當時物價指數調整補償金額，以反映營建成本變動，保障宗教團體權益。

高雄民政局補充，依「高雄市政府代辦大林蒲遷村安置計畫宗教設施及宗祠抽籤選地作業要點」規定，各宗教設施土地歸戶後，僅能以「一宗土地」方式選配安置土地，因大林蒲福德祠所在土地為鳳林宮所有，後續將以一宗土地方式辦理選配，至於未來採合建或分別興建，民政局尊重寺廟意願。