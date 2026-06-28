從人生低谷到公益…薛承琛辦五屆六藝獎 227名金門學童站上榮耀舞台

「人生波折就像一壺燒開的熱水，被人端走了，那就重新起灶，再煮一壺。」一句簡單卻充滿韌性的比喻，道出圓頭農牧食品創辦人薛承琛走過事業低谷的心境，也成為他投入教育公益、回饋家鄉的信念。

由圓頭農牧食品主辦的「第五屆圓頭六藝獎」今天在金城國中藝文中心舉行，今年共有金門15所國小、227位學生獲獎，表揚在語文、體育、藝術、資訊、環境及科學等六大領域全國性競賽表現優異的學童。六藝獎邁入第五年，累計已有超過1200名金門學子獲得肯定，逐漸成為地方鼓勵多元學習的重要獎項。

頒獎典禮充滿在地特色，近年爆紅的金門話演說家「阿愷」以一段金門話脫口秀揭開序幕，妙語如珠逗得全場笑聲不斷。他也分享自己從小參加語文競賽的經歷，鼓勵學弟妹勇敢站上舞台，更希望透過母語學習，讓金門文化持續傳承。

不同於傳統只看學業成績的獎學金，六藝獎重視孩子在各領域的專長與努力，只要在全國舞台發光發熱，都值得被看見、被鼓勵。「看到越來越多金門孩子在全國舞台發光，除了感動，更覺得驕傲。」薛承琛表示，企業經營的成果應回到教育、回到地方，形成善的循環，因此即使一路走來並不容易，也堅持將六藝獎一年一年辦下去。

談到五年前良金經營權易主時，他坦言，當時連孩子都忍不住問「怎麼會變成這樣？」那一刻，他感覺就像「一壺已經煮滾的熱水，被人整壺端走了」。

但他告訴家人「既然事情發生了，就重新起灶。」他形容，只要大家願意一起撿柴、再找一個茶壺重新煮水，「水一樣會滾，只是對方的茶壺終究會冷。」這段分享，也成為全場最令人動容的一席話。

薛承琛說，自己一路走來受到社會許多人幫助，而最大的養分來自學校教育。他回憶，就讀金門高職農科時，食品加工、畜牧、農業經營等知識全由老師傳授，因此從未當過學徒，靠著學校所學一步步打拚事業。他勉勵孩子，「學校就是一座寶山，進了寶山，就要努力把它挖空。」珍惜老師教導，把基礎扎穩，未來才能走得更遠。

金門縣副秘書長李廣榮致詞表示，他與薛承琛是高職同學，學生時代就看得出他很有生意頭腦，如今不僅打造品牌，更長期以高於市場行情收購牛肉、推動牛肉乾的產銷履歷，並持續投入教育公益，真正做到「取之社會、用之社會」。

李廣榮說，六藝獎能連續舉辦五年並不容易，透過專家學者評選，讓孩子知道得獎不是終點，而是新的開始，也期待更多學童因為這份肯定而建立自信，持續挑戰自我，讓金門重視多元教育、適性發展的風氣持續扎根。

今年頒獎典禮特別邀請到當前最火紅的金門話演說家「金門阿愷」擔任開場嘉賓，阿愷以幽默風趣的「金門話脫口秀」瞬間點燃全場氣氛。記者蔡家蓁／攝影

「第五屆圓頭六藝獎」今天在金城國中藝文中心舉行，金門縣府副秘書長李廣榮（左二）代表頒獎，中正國小校長陳為信（左一）與圓頭農牧食品創辦人薛承琛（右一）一起合影。記者蔡家蓁／攝影

「第五屆圓頭六藝獎」今天舉行，圓頭農牧食品創辦人薛承琛致詞時強調，公司的初衷便是「讓圓頭回饋源頭」，唯有將企業經營的成果轉化為滋養在地基礎教育的養分，才能串起永續的善循環。記者蔡家蓁／攝影