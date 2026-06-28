豪雨釀屏東農漁牧損失逾1.3億元 啟動全品項救助

連日雨勢影響，屏東縣府農業處統計，農業災損情況累計逾1億3099萬元，行政院長卓榮泰27日在縣長周春米陪同了解災損，農業部公告屏東縣農漁畜產業全品項均納天然災害現金救助範圍。周春米說，面對突如其來豪雨，縣府陪伴農民走過最艱難時刻，全力協助申請各項救助，加速災後復原。

農業處統計至28日上午10時，全縣農作物受災面積達878公頃，損失金額逾9440萬元；畜牧業有14場畜牧（禽）場通報災損，損失約306萬元；漁業受災面積88.82公頃，損失金額逾3351萬元，其中以泰國蝦、龍虎斑及午仔魚等養殖品項受創最為嚴重。

目前通報14場畜牧（禽）場通報災損中，有單場雞死亡1萬200隻最多，另外肉鴨場部分，單場死亡6300隻最多。雨勢衝擊，有部分肉鴨遭沖出畜牧場在道路遊走，農業處提醒，民眾看見務必減速慢行，更不要任意下車捕抓，以免發生危險。

針對死亡畜禽清消處理，農業處表示，請畜牧場在清除後優先自行消毒，動防所在上班日將加派人員發送消毒藥劑督導畜牧在家勤消毒，另畜牧場外公共區域會派消毒車加強環境消毒作業。

農作物受損情況，周春米說，小黃瓜因長時間浸水，後續已無法收成，花卉及果樹也受嚴重影響，放眼望去滿目瘡痍，令人不捨。部分作物仍可能出現延遲性災損，實際損失恐怕還會持續擴大，農業部已公告天然災害現金救助，全品項作物包括蔬菜、水果及花卉等皆可申請救助，縣府全力協助農民復耕、復產。

九如鄉農會總幹事龔泰文說，苦瓜、茄子、小黃瓜等泡水腐爛，受損嚴重，另外隨著天氣轉晴，注意檸檬、酪梨等落果情況，恐出現延遲性災損，做好果園清理，另外也有農民反映田埂土石流失。

農業處表示，農業部陸續公告屏東縣為2026年6月下旬豪雨農業天然災害現金救助及低利貸款辦理地區。農作物部分6月26日公告，即日起到7月10日受理申請；養殖漁業部分6月27日公告九如鄉、里港鄉、新園鄉、萬丹鄉、麟洛鄉、林邊鄉、東港鎮及佳冬鄉等8個鄉鎮為救助地區，受理期間為6月28日至7月10日；畜牧業在6月27日公告全縣為天然災害現金救助及低利貸款辦理地區，受理期間同樣為6月28日至7月10日。

農業處表示，另已公告救助項目農作物、養殖及畜牧業者，如有災損，請務必在公告受理期限內向所在地鄉鎮市公所提出申請，並善用「農產業天然災害現地照相APP」拍照上傳災損，加速資料彙整、審查及救助作業，協助農民復耕、復養，降低衝擊。

連日雨勢影響，屏東縣府農業處統計，農業災損情況累計逾1億3099萬。圖／屏東縣府農業處提供

雨勢衝擊，有部分肉鴨遭沖出畜牧場在道路、堤防遊走，農業處提醒，民眾看見不要任意捕抓，以免發生危險。記者劉星君／攝影

屏東縣長周春米（右二）了解農作物損失情況。圖／屏東縣府農業處提供

連日雨勢影響，屏東縣府農業處統計，農業災損情況累計逾1億3099萬。圖／屏東縣府農業處提供

連日雨勢影響，屏東縣府農業處統計，農業災損情況累計逾1億3099萬。圖／屏東縣府農業處提供