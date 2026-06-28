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影／麟洛大排堤防興全段5年破堤3次 周春米：短期工程明年汛期前完工

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
連日豪雨，屏東縣萬丹鄉麟洛排水堤防興全段5年破堤3次，先前已修復未潰堤，縣長周春米今視察，堤防破損，堆疊太空包搶險工程16天後完成，短期復健工程要求在明年汛期前5月完工。記者劉星君／攝影
連日豪雨，屏東縣萬丹鄉麟洛排水堤防興全段5年破堤3次，先前已修復未潰堤，縣長周春米今視察，堤防破損，堆疊太空包搶險工程16天後完成，短期復健工程要求在明年汛期前5月完工。記者劉星君／攝影

連日豪雨屏東萬丹鄉興全村麟洛排水右岸堤防潰堤，大水漫淹村莊，周邊興化國小校園連帶到影響，全校淹水九成。麟洛排水堤防興全段5年破堤3次，先前已經修復未潰堤，縣長周春米今視察，堤防破損，堆疊太空包搶險工程16天後完成，短期復健工程要求在明年汛期前5月完工。

萬丹鄉興全村麟洛排水右岸堤防26日凌晨潰堤，損害長度100公尺，水利處表示，依據屏科大防災中心資料，新庄國小測站降雨量約619mm毫米，已達50年重現期距，因水流過急、水量過大，溪水持續淘刷渠底，造成堤防破損，溢堤水沖刷至農田，正進行搶災工程，包括回填土方、堆疊太空包，預計16天完工。

萬丹鄉萬全村麟洛排水興全段，從2021年7、8月豪雨，堤防坡面潰堤、2024年凱米颱風來襲時又再度潰堤，兩次潰堤位置在附近，經修復後均未受損，今年2026年0625豪雨來襲，第三次潰堤，這次潰堤處是兩次修復後的旁邊。

水利處指出，這次潰堤損害長度約100公尺，因積土沖刷到農田怪手機具調土回水防道路約3到4天，回填土方約4到5天完成，預計16天完成短期搶災；另外短期復建，已同步規畫設計發包施工，預計明年2027年5月汛期前完成。

水利處表示，會全面檢視老舊護岸，針對已有損壞或裂縫處展開補強措施。中長期部分，因應極端暴雨，評估重新檢討並研議增設滯洪池。縣長周春米說，短期搶險、短期工程趕快來施作，中長期規畫金額較大，會跟中央爭取。

周春米今視察說，也請所有鄉鎮市公所、相關單位，基礎功要做，排水清淤、排水口、出水口，在汛期前一定要確認有沒有阻塞，以免釀大禍。縣府會針對相關算害、復原建設等，會兵分多路，盡快檢查修繕，建構更安全，韌性的環境。

連日豪雨，屏東縣萬丹鄉麟洛排水堤防興全段5年破堤3次，先前已修復未潰堤，縣長周春米今視察，堤防破損，堆疊太空包搶險工程16天後完成，短期復健工程要求在明年汛期前5月完工。記者劉星君／攝影
連日豪雨，屏東縣萬丹鄉麟洛排水堤防興全段5年破堤3次，先前已修復未潰堤，縣長周春米今視察，堤防破損，堆疊太空包搶險工程16天後完成，短期復健工程要求在明年汛期前5月完工。記者劉星君／攝影

連日豪雨，屏東縣萬丹鄉麟洛排水堤防興全段5年破堤3次，先前已修復未潰堤，縣長周春米今視察，堤防破損，堆疊太空包搶險工程16天後完成，短期復健工程要求在明年汛期前5月完工。記者劉星君／攝影
連日豪雨，屏東縣萬丹鄉麟洛排水堤防興全段5年破堤3次，先前已修復未潰堤，縣長周春米今視察，堤防破損，堆疊太空包搶險工程16天後完成，短期復健工程要求在明年汛期前5月完工。記者劉星君／攝影

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連日豪雨，屏東縣萬丹鄉麟洛排水堤防興全段5年破堤3次，先前已修復未潰堤，縣長周春米今視察，堤防破損，堆疊太空包搶險工程16天後完成，短期復健工程要求在明年汛期前5月完工。記者劉星君／攝影

連日豪雨，屏東縣萬丹鄉麟洛排水堤防興全段5年破堤3次，先前已修復未潰堤，縣長周春米今視察，堤防破損，堆疊太空包搶險工程16天後完成，短期復健工程要求在明年汛期前5月完工。記者劉星君／攝影
連日豪雨，屏東縣萬丹鄉麟洛排水堤防興全段5年破堤3次，先前已修復未潰堤，縣長周春米今視察，堤防破損，堆疊太空包搶險工程16天後完成，短期復健工程要求在明年汛期前5月完工。記者劉星君／攝影

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