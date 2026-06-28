澎湖離島加給年資加成調高30％ 比肩金門、馬祖7月1日實施

澎湖縣公務人員今年7月1日起離島加給年資加成比肩金門、馬祖，將調高至30%，縣府今天表示，離島加給年資加成上調，有助提升基層留任意願，也將強化攬才留才成效，穩定離島公共服務量能。

澎湖縣副縣長林皆興表示，2018年經縣長陳光復爭取，首次將澎湖離島加給「基本數額」調升至7700元；2022年12月就任後，更爭取澎湖離島加給「基本數額」及「年資加成」比照金門、馬祖辦理，成功調升至9790元，與金門、馬祖一致，完成階段性目標。

林皆興指出，為兌現將離島加給「年資加成」調高至30%的承諾，陳光復縣長今年初攜帶近3000份連署書，向中央爭取澎湖公務人員年資加成比照金門、馬祖提高至30%，獲行政院長卓榮泰當場允諾支持。

經縣府爭取，「年資加成」調高至30%已獲中央核定，預計今年7月1日起調高至30%，實現澎湖公務人員多年來的共同期待。

林皆興感謝賴清德總統、行政院長卓榮泰、以及行政院人事行政總處對離島公務人員權益的重視與支持，預期未來可以爭取優秀公務員留任，提升離島公共服務品質，讓更多優秀人才願意投入澎湖、深耕澎湖。