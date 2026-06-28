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暖醫看診突倒下搶救月餘不治 金門唯一耳鼻喉科診所恐熄燈

聯合報／ 記者蔡家蓁王慧瑛／連線即時報導
陳信雄熱愛高爾夫球等運動，個性活潑、健談，沒有架子，待人相當謙和。圖／取自陳信雄臉書
陳信雄熱愛高爾夫球等運動，個性活潑、健談，沒有架子，待人相當謙和。圖／取自陳信雄臉書

金門開業的耳鼻喉科醫師陳信雄上月底看診時突然倒下，搭機送到榮總治療，6月26日仍因腦中風不治，享年62歲。家屬在臉書發文證實噩耗，病患紛紛發文哀悼，有患者說「陳醫師看診細膩親切，金門人失去一位好醫師」。

據悉，陳信雄是5月底在看診時因腦中風倒下，緊急跨海送到榮總治療，病者得知後紛紛串連集氣，期盼陳醫師病情好轉早日康復。如今家屬在臉書證實陳信雄辭世消息，患者、親友紛紛流言哀悼，許多人寫到「感謝信雄醫師為金門的付出，我們會記得您的好」，金門縣長陳福海也沉痛地寫到「造化弄人，悲慟悼念，一路好走」，字字句句讓人揪心。

陳信雄是國防醫學院畢業，民國84年第一次從三軍總醫院到前線金門支援，看到金門醫療資源貧瘠，埋下要到金門行醫的念頭，他在金城鎮民生路上開設「陳耳鼻喉科診所」，一開就是28年，流感時期，診所門口常大排長龍，陳醫師耐心看診，受病患好評，如今隨著陳醫師離世，「陳耳鼻喉專科珍所」可能熄燈。

熟悉陳信雄的地方人士說，陳醫師熱愛高爾夫球等運動，個性活潑、健談，沒有架子，待人相當謙和。

家屬在臉書寫到，懷著萬分不捨的心情向大家告知，陳信雄醫師6月26日上午安詳辭世。謝謝大家一直以來對信雄的關心、陪伴與支持。這段時間，家屬收到許多鼓勵、祝福與溫暖，深深感受到信雄一生所累積的情誼，也陪伴我們走過最艱難的日子。告別式公祭時間為7月15日在台北市懷愛館，靈堂設於北市麗緻文化會所2樓仁善軒，即日起至7月13日每日上午8時至晚間9時開放弔唁。

陳信雄熱愛高爾夫球等運動，個性活潑、健談，沒有架子，待人相當謙和。圖／取自陳信雄臉書
陳信雄熱愛高爾夫球等運動，個性活潑、健談，沒有架子，待人相當謙和。圖／取自陳信雄臉書

陳信雄熱愛高爾夫球等運動，個性活潑、健談，沒有架子，待人相當謙和。圖／取自陳信雄臉書
陳信雄熱愛高爾夫球等運動，個性活潑、健談，沒有架子，待人相當謙和。圖／取自陳信雄臉書

金門 耳鼻喉科 陳福海

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