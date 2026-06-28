積淹水清理屏縣衛生局提醒防範鉤端螺旋體病、類鼻疽及登革熱

受強降雨影響，屏東縣多處地區發生積淹水，雨勢逐漸趨緩，民眾展開家園清理，屏東縣政府衛生局提醒，災後環境易因接觸汙水、汙泥及積水孳生病媒蚊，增加鉤端螺旋體病、類鼻疽、腸道傳染病及登革熱等傳染病風險，呼籲民眾清理環境時務必落實「裝備要齊全、飲食要注意、清除孳生源」三大防疫原則。

衛生局表示，豪雨及強風可能使土壤、汙泥中的鉤端螺旋體及類鼻疽病原菌暴露於地表，不僅可能因接觸受感染，也可能因吸入受汙染的塵土或水霧而感染。民眾清理家園時，除應穿戴防水手套及長靴外，也應戴口罩，降低感染風險。此外，糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症患者及免疫功能較低者等高風險族群，如近期曾接觸汙水、汙泥，並出現發燒、咳嗽等不適症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關暴露史，以利及早診斷及治療。

衛生局長張秀君表示，為降低災後傳染病發生風險，已啟動相關防疫措施，各鄉鎮市衛生所針對積淹水戶進行防疫衛教，並發送漂白水供民眾消毒使用。居家環境可使用市售含氯漂白水，以100倍稀釋（10公升清水加入100毫升漂白水）擦拭消毒。

廚具及餐具則可採煮沸消毒，或以10公升清水加入40毫升漂白水稀釋消毒，並於使用前以清水沖洗乾淨。另提醒，若蓄水池遭汙水侵入，應徹底清洗消毒後再蓄水，飲用水也須煮沸後再飲用；凡泡水或解凍過久的食品，切勿食用，以避免腸道傳染病發生，同時依照「濕、搓、沖、捧、擦」五步驟正確洗手，降低病菌傳播風險。

衛生局進一步提醒，鄰近縣市已出現登革熱本土病例，屏東也持續檢出境外移入病例，加上近期高溫及豪雨過後積水環境，有利病媒蚊繁殖，呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」，主動巡檢住家內外積水容器，清除不必要的積水及廢棄容器。

大型廢棄容器可聯繫所在地清潔隊協助清運，必要保留的容器也應徹底刷洗去除蟲卵，晾乾後倒置存放，避免病媒蚊孳生。若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉及關節痠痛、噁心、嘔吐、腹瀉或出疹等疑似登革熱症狀，請速就醫，並主動告知近期活動史及暴露情形，協助醫師及早診斷、通報及治療，共同守護社區健康。