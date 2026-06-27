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暑假首波離島嘉年華登場 金門美食、伴手禮一次搬進台北車站

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府將於7月2日至5日在台北車站多功能展演區舉辦「2026金門特色產業嘉年華」，集結38家金門特色品牌北上展售，把最具代表性的金門特色產業帶到北部，讓民眾不用搭飛機，也能一次品味金門風味。圖／縣府提供
金門縣政府將於7月2日至5日在台北車站多功能展演區舉辦「2026金門特色產業嘉年華」，集結38家金門特色品牌北上展售，把最具代表性的金門特色產業帶到北部，讓民眾不用搭飛機，也能一次品味金門風味。圖／縣府提供

金門縣政府將於7月2日至5日在台北車站多功能展演區舉辦「2026金門特色產業嘉年華」，集結38家金門特色品牌北上展售，涵蓋貢糖、麵線、一條根、鋼刀、陶瓷工藝、農特產品、文創商品及青年創業品牌，把最具代表性的金門特色產業都帶到北部，讓民眾不用搭飛機，也能一次品嘗金門風味。

縣府表示，今年嘉年華以「看得到、買得到、玩得到」為主軸，除商品展售外，也安排品牌體驗、互動遊戲、舞台演出及美食優惠，希望讓民眾透過購物與體驗，更深入認識金門產業及文化特色。

活動期間推出多項優惠，其中最受矚目的「博狀元抽好禮」，民眾單筆消費滿1000元即可挑戰一次博餅，消費金額越高，參與次數越多，最大獎可獲得台北往返金門機票。此外，現場也規畫「尋找金門洋樓」集章活動，完成指定任務可兌換每日限量贈品，消費滿額還可參加抽獎，將金門特色商品帶回家。

今年參展品牌除了傳統產業，也加入近年快速發展的特色咖啡、文創設計及創新食品品牌，展現金門地方產業轉型與青年創業成果。

7月3日上午10時舉行開幕活動，縣府結合觀光推廣，推出「2026金門老兵召集令－番號集結 榮耀歸隊」主題演出，邀請曾在金門服役的老兵返場同樂，透過精神答數、部隊集結及軍旅情境表演，重現昔日戰地歲月，預料將成為活動最大亮點，也喚起不少老兵共同回憶。

除嘉年華外，金門縣政府7月也同步推出「金門美食讚」聯合行銷活動，民眾只要在金門消費即可參加抽獎，獎項包括布拉格及東京來回機票、電子消費券等，希望藉由系列活動帶動暑假觀光及地方消費。

縣府表示，距離活動開幕進入最後倒數，歡迎民眾7月2日至5日前往台北車站多功能展演區，品嚐金門美食、選購特色商品，體驗戰地文化與離島風情，也為暑假旅遊提前暖身。

金門 台北車站 文創 伴手禮

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