暑假衝金門！金門親子嘉年華登場祭出9大活動 80項深度體驗

搶攻暑假親子旅遊市場，金門縣政府將於7月1日至8月31日推出為期兩個月的「2026金門親子嘉年華」，集結9大主題活動、80項特色體驗遊程及全新IP角色「沙米」，並首度將金沙地區打造為大型探險樂園，搭配超萌裝置藝術、打卡贈禮及6米長擬真恐龍快閃，盼吸引親子客群到訪，帶動暑期觀光熱潮。

金門縣政府觀光處長許績鑫表示，縣府秉持縣長陳福海「友善金門、多元旅遊」理念，今年除延續親子嘉年華活動外，更導入「深度研習、做中學」概念，結合地方產業與文化資源，推出兼具教育與娛樂的精緻旅遊體驗，讓遊客透過親身參與，深入認識金門獨特的人文與自然特色。

今年活動規劃包括親子體驗遊、水獺阿特快閃、烈嶼親子童玩節、兒童游泳體驗營、後浦十六藝文特區音樂季、金湖海灘花蛤季、金門海上長泳暨金廈泳渡、金寧音浪玩水節及「尋找風獅爺App」等9大主題活動，涵蓋藝文、運動、生態與水域體驗，適合親子共遊。

其中，觀光處整合地方業者及公部門資源，推出高達80項親子體驗遊程，包括鱟生態之旅、高粱掃帚DIY、歐亞水獺扭扭棒製作、小小工匠自製小刀鑰匙圈、水域立式划槳及叢林水彈槍生存遊戲等，希望逐步建立常態化的深度旅遊模式，形塑具金門特色的觀光品牌。

今年最大亮點之一，則是金沙地區全面升級為親子探險樂園，縣府除推出以金沙戲院建築意象發想的全新IP角色「沙米」，並規劃5處原創IP裝置藝術進駐金沙老街、金沙戲院、歷史建築及沙美摩洛哥等熱門景點，夜間搭配燈光效果，增添童趣氛圍，也讓金沙成為暑期熱門打卡景點。

活動期間同步推出兩項打卡贈禮，「金沙躲貓貓」活動只要與隱藏於金沙地區的兩個IP角色合照、上傳社群，即可至金沙戲院服務台免費兌換限定拍貼機體驗一次；參加任兩項官方推薦親子體驗遊程並完成打卡任務者，還可獲得首度推出、集結阿特、戴勝、風獅爺及沙米等角色的限量零錢包盲盒，數量有限，送完為止。

此外，「金門親子嘉年華主題日」將於7月4日在金沙鎮公所旁廣場登場，由知名「馬戲之門」團隊帶來互動演出，最受矚目的則是長達6公尺的大型擬真恐龍將首度現身金門，並於7月3日提前神秘快閃，為活動提前暖身。

觀光處表示，目前易飛網已結合華信假期推出「機加酒加精選體驗」專屬優惠行程，邀請民眾把握暑假安排親子出遊，在寓教於樂中感受金門不同以往的文化觀光魅力。

據了解，全新IP角色「沙米」設計靈感來自金沙戲院立面建築，融合戲院特色的五彎弧山牆元素，以粉嫩圓潤造型呈現，展現可愛討喜形象，也成為金門近年推動觀光品牌年輕化的新代表。「2026金門親子嘉年華」相關資訊將陸續公布於活動官網及臉書粉絲專頁。

搶攻暑假親子旅遊市場，金門縣政府將於7月1日至8月31日推出為期兩個月的「2026金門親子嘉年華」，集結9大主題活動，歡迎親子來金門旅遊。圖／縣府提供