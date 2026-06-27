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澎湖祖孫三代齊聚同樂 運動串起世代幸福

中央社／ 澎湖縣27日電

澎湖600多位三代同堂鄉親，今天共同參與「樂齡童樂動．三代共健康」活動，在歡笑聲中享受運動樂趣，展現健康活力，也營造溫馨三代同樂氛圍。

「運動i臺灣2.0」系列活動之一「樂齡童樂動．三代共健康」活動，今天在澎湖縣多功能綜合體育館登場，吸引近600位三代同堂的民眾參與。雖然館外風雨不停，

但館內充滿三代同樂的歡笑與溫馨氛圍，展現「全齡運動、全民健康」的生活環境。

澎湖縣政府推動「運動i臺灣2.0」系列活動，今天「樂齡童樂動．三代共健康」為主，規劃有活力暖身律動、趣味遊戲及互動體驗等多元，讓長輩與孩子一起動起來，各隊透過合作挑戰、默契配合及歡樂競賽，不僅提升身體活動量，也增進祖孫、親子間的互動與交流，展現三代同堂一起運動的幸福，讓「全民運動、世代共融」成為澎湖最溫暖的日常風景。

縣府指出，隨著高齡化社會及少子化趨勢，家庭陪伴的重要性日益提升，希望藉由運動作為橋梁，讓不同世代共同參與，在遊戲中培養默契，在運動中建立健康生活習慣，同時增進家庭情感，讓健康從家庭開始向外延伸。

澎湖 運動

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