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450萬元消防車進駐蘭嶼 專攻狹窄巷弄、離島救災再添新戰力

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
蘭嶼消防分隊喜迎新救災利器，小型消防車可靈活進入部落狹窄巷弄提升救援效率。圖／台東縣消防局提供
蘭嶼消防分隊喜迎新救災利器，小型消防車可靈活進入部落狹窄巷弄提升救援效率。圖／台東縣消防局提供

台東蘭嶼鄉消防救災再添新利器！善心人士張詔帆秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，慷慨捐贈一輛價值450萬元的小型救災消防車給台東縣消防局蘭嶼分隊，希望提升離島消防救災能量，守護居民生命財產安全。

捐贈啟用儀式今天上午在蘭嶼消防分隊舉行，由消防局長盧東發代表縣長饒慶鈴出席受贈，並回贈感謝狀，感謝張詔帆夫婦熱心公益，為離島消防注入寶貴資源。包括蘭嶼鄉長吳清美、地方民意代表、警義消及地方人士等約30人共同見證，現場氣氛溫馨隆重。

消防局表示，蘭嶼因地形特殊，部落巷弄狹窄，大型消防車經常無法順利進入，影響救災效率。此次捐贈的小型救災消防車具有高度機動性，可深入各部落執行火災搶救、緊急救護及天然災害應變勤務，可望有效補足大型消防車的限制。

盧東發表示，蘭嶼是台東重要的離島，也是珍貴的文化家園，消防人員長年肩負守護鄉親安全的重任。此次張詔帆先生有感於離島消防資源相對不足，主動捐贈消防車，不僅展現回饋社會的大愛，也讓第一線消防弟兄擁有更完善的救災設備，對提升蘭嶼整體防救災能量具有重大意義。

盧東發指出，這輛小型消防車最大的特色，在於能因應蘭嶼特殊道路環境，快速穿梭狹窄巷弄，縮短救災抵達時間；面對火警、緊急救護及天然災害時，更能發揮高度機動性，成為警義消執行任務的重要後盾。

消防局表示，離島救災仰賴完善設備與第一時間的應變能力，感謝善心人士支持消防工作，未來將善用這輛救災新車，持續守護蘭嶼居民與旅客安全，也期盼透過這份愛心，帶動更多社會力量投入公益，共同打造更安全、更安心的生活環境。

捐贈啟用儀式於蘭嶼消防分隊舉行，地方人士與警義消共同見證消防新戰力啟用。圖／台東縣消防局提供
捐贈啟用儀式於蘭嶼消防分隊舉行，地方人士與警義消共同見證消防新戰力啟用。圖／台東縣消防局提供

台東 蘭嶼 饒慶鈴

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