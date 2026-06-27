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澎湖島帆船系列賽登場 近200好手在風雨中競技

中央社／ 澎湖縣27日電

「2026年澎湖島帆船系列賽」今天登場，來自國內外近200名選手，在風雨中展開競技，對參賽選手是一大挑戰。

澎湖島帆船系列賽今天在風雨中如期在馬公亞果遊艇碼頭登場，國內人氣女團「啦啦隊女孩」現場演出，由身兼中華民國帆船協會理事長的澎湖縣議長陳毓仁、澎湖縣政府參議林長安、觀光署澎管處長郭振陵、國民黨縣議員許國政等人共同鳴笛後，18艘帆船依序出發。

陳毓仁表示，帆船是國際重要的賽事之一，亞洲推廣起步較晚，是可以與國際接軌的一項運動，澎湖是世界3大帆船賽事的海域，澎湖島帆船賽今年邁入第14年，相信未來會吸引更多的國外帆船選手到澎湖來挑戰，打造澎湖海洋運動城市形象。

澎湖帆船協會表示，澎湖島帆船系列賽今年計有來自台灣、日本、香港等9個國家及地區近200名選手，在澎湖海域展開6天的繞標、繞島、繞南海和環島等賽事。

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