高雄桃源幸福巴士 議員爭取延伸旗山

高雄原住民區之一的桃源區，傳統公車及公車式小黃班次少，加上山區路線彎繞，使用率不佳，交通局今年三月起將公車式小黃升級為「幸福巴士」，採點對點預約方式，獲在地長者、學生族群好評；議員指目前路線範圍仍過小，建議擴大連接至旗山區，讓東九區交通便捷。

高雄二○二一年起由美濃區推動升級版共享運輸服務「幸福巴士」，逐步擴展至大旗美地區，桃源區今年三月啟動。公路局指桃源屬原民區，公車路線少，先前雖有公車式小黃固定路線服務，但服務範圍和班次均受限，「幸福巴士」能補其不足。

交通局表示，幸福巴士迄今服務超過廿六萬人次，桃源、那瑪夏區去年十一月試營運，山區已全面納入服務版圖，覆蓋率百分之百。幸福巴士採預約制，任意起迄點都可上下車，可在區公所、戶政所、里辦公處、醫院、診所、學校、長照巷弄站及社區關懷據點預約乘車，付公車費用即可。

議員高忠德認為，幸福巴士為偏鄉交通加分，但車數不足，導致民眾常無法預約，此外路線僅限於桃源至六龜區，未來希望能延伸至旗山區，「東九區民眾屬同一生活圈，路線無法到達，便利性會打折扣」。

交通局表示，桃源區目前有六輛公車式小黃，四輛幸福巴士，民眾滿意度高，跨區部分目前仍有數條一般公車路線服務，幸福巴士則以就近通勤為主。原先路線規畫以相鄰兩區為主，若要延伸至旗山，須評估車輛數、司機及營運條件，市府會盡速和業者研究解決。